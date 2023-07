Vẫn còn khoảng cách lớn về đề xuất lương tối thiểu năm 2024 giữa doanh nghiệp và người lao động

Photo : YONHAP News

Ủy ban lương tối thiểu chiều ngày 4/7 đã mở cuộc họp toàn thể lần thứ 10. Tuy nhiên, các ủy viên đại diện người lao động và doanh nghiệp vẫn giữ nguyên đề xuất ban đầu, không thu hẹp được bất đồng ý kiến về lương tối thiểu năm 2024.Đại diện người lao động đề xuất mức lương cơ bản năm sau là 12.130 won (9,33 USD) một giờ, nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, giải tỏa bất cân bằng tiền lương và cân nhắc tới lạm phát làm giảm mức lương thực tế của người lao động.Mức đề xuất trên cao hơn 26,1% so với lương tối thiểu năm nay, hiện đang là 9.620 won (7,4 USD) một giờ, và thấp hơn 0,7% so với đề xuất ban đầu là 12.230 won (9,39 USD).Ngược lại, các ủy viên đại diện doanh nghiệp thì đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ là 9.650 won (7,42 USD) cân nhắc tới năng lực chi trả lương của các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ và cho rằng việc nâng lương tối thiểu không mang lại hiệu quả rõ rệt trong cải thiện sự phân phối thu nhập.Đề xuất này cao hơn 0,3% so với đề xuất đóng băng lương tối thiểu ban đầu của giới doanh nghiệp.Nhiều khả năng Ủy ban lương tối thiểu sẽ yêu cầu đại diện hai bên xem xét thêm, đề xuất lại mức lương tối thiểu năm sau. Nếu hai phía vẫn khăng khăng giữ nguyên lập trường thì các ủy viên công ích sẽ đứng ra ấn định mức lương tối thiểu.Mặc dù đã quá thời hạn thẩm định lương tối thiểu theo quy định, nhưng nếu cân nhắc tới các quy trình hành chính còn lại, muộn nhất là tới trung tuần tháng 7, Ủy ban lương tối thiểu phải ấn định được con số cuối cùng để trình lên Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động để Bộ trưởng công bố muộn nhất là vào ngày 5/8.