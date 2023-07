Chính phủ ủy thác tiếp Tòa án thành phố Suwon số tiền bồi thường cho hai nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc chiều ngày 4/7 đã đề nghị ủy thác Tòa án thành phố Suwon tỉnh Gyeonggi số tiền bồi thường cho gia quyến của hai nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, những người từ chối giải pháp của Chính phủ và chưa nhận tiền bồi thường.Hai gia quyến này hiện đều đang sống ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, gồm vợ của cụ ông Chung Chang-hee và con của cụ bà Park Hae-ok. Cả hai nạn nhân trên đều đã qua đời.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã tiến hành quy trình ủy thác cho Tòa án thành phố Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla) số tiền bồi thường của cụ bà Park Hae-ok.Giới luật pháp ngày 5/7 cho biết Tòa án thành phố Jeonju đã quyết định không chấp nhận đề nghị ủy thác mà Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đề nghị với cụ bà Park Hae-ok.Vào ngày 3/7, Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã đề nghị ủy thác cho Tòa án Jeonju số tiền bồi thường của cụ bà Park Hae-ok, và đã được Tòa án khuyến nghị bổ sung gia quyến ngay trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, đã quá thời hạn Tòa án đưa ra là ngày 4/7 mà Quỹ vẫn chưa có tài liệu giải trình. Theo Luật dân sự, bà Park đã qua đời nên không thể là người được thừa kế ủy thác. Tòa án Jeonju cho biết hiện tại, Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến hiện vẫn chưa có ý kiến kháng nghị.Ngày 4/7, Tòa án thành phố Gwangju cũng đã từ chối đề nghị ủy thác của Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến số tiền bồi thường cho cụ bà Yang Geum-deok và hoàn trả lại hồ sơ ủy thác đối với cụ ông Lee Chun-sik, hai nạn nhân còn sống. Lý do bác đề nghị của Tòa án là bởi cả hai nạn nhân đều từ chối nhận ủy thác số tiền bồi thường.Tối cùng ngày, Quỹ hỗ trợ nạn nhân đã trình ý kiến kháng nghị lên Tòa án Gwangju, nhưng Tòa án đã bác bỏ đơn kháng nghị, cho rằng Chính phủ không có lý do gì để phản đối quyết định của tòa.