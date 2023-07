Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế cùng Hàn Quốc tiến hành phân tích bổ sung nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 5/7 (giờ địa phương) cho biết sẽ tiến hành phân tích đợt hai và ba đối với mẫu thử nước thải nhiễm xạ được bảo quản trong hồ chứa trong nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 tại Nhật Bản.Trước đó, IAEA đã từng tiến hành phân tích đợt một mẫu thử nước thải nhiễm xạ, thực hiện bằng hình thức gửi mẫu thử giống với mẫu phân tích bởi Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đến cơ quan nghiên cứu thứ ba để so sánh kết quả phân tích, nhằm đảm bảo tính khách quan. Kết quả phân tích được đưa ra trong báo cáo tổng hợp kiểm duyệt tính an toàn của kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ được công bố hôm 4/7.Lần phân tích đợt một có sự tham gia của Viện nghiên cứu Phóng xạ môi trường Trái đất (TERC) trực thuộc IAEA và các cơ quan nghiên cứu Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ, Mỹ, đã không phát hiện ra chất phóng xạ mới nào ngoài các chất có sẵn.Theo dự kiến, đợt phân tích mới sẽ được tiến hành theo hình thức so sánh giữa các phòng thí nghiệm tương tự như đợt một, với sự tham gia của TERC và Viện nghiên cứu ALMERA của Viện an toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS), là cơ quan nghiên cứu trọng điểm khu vực châu Á-Thái Bình Dương do IAEA chọn ra.Trước đó, KINS và TERC đã nhận được mẫu thử nước thải vào tháng 11 năm ngoái để tiến hành phân tích bổ sung.Hai cơ quan này sẽ tiến hành tìm kiếm chất phóng xạ có nồng độ trên mức quy định trong nước thải, và xem liệu kết quả này có giống với phân tích của TEPCO hay không. Báo cáo về phân tích bổ sung dự kiến sẽ được công bố vào nửa cuối năm nay.