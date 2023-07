Tòa án trong nước liên tiếp bác đơn đề nghị ủy thác của Chính phủ về tiền bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến

Photo : YONHAP News

Tòa án thành phố Suwon (tỉnh Gyeonggi) ngày 5/7 đã quyết định bác đơn đề nghị ủy thác của Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và an toàn đối với số tiền bồi thường cho vợ của ông Chung Chang-hee, một nạn nhân đã qua đời.Quỹ hỗ trợ nạn nhân là bên thứ ba đứng ra thế quyền, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thay cho doanh nghiệp Nhật Bản, căn cứ theo giải pháp mà Chính phủ Hàn Quốc công bố hồi tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, một số nạn nhân và gia quyến không chấp nhận giải pháp này, không nhận tiền bồi thường từ Quỹ, nên trong những ngày qua, Quỹ đã liên tiếp gửi đề nghị ủy thác số tiền bồi thường chưa thể chi trả lên một số Tòa án trong nước.Bên cạnh đó, Tòa án Suwon cũng bác đơn đề nghị ủy thác của Quỹ đối với gia quyến của một nạn nhân khác đã qua đời là cụ bà Park Hae-ok. Tòa án cho rằng gia quyến của cả hai nạn nhân đều đã bày tỏ lập trường phản đối rõ ràng về việc chi trả tiền bồi thường thông qua bên thứ ba. Do đó, đơn đề nghị ủy thác không thỏa mãn điều kiện về thế quyền, căn cứ theo Khoản 1 Điều 469 Luật Dân sự.Trước đó, Tòa án thành phố Gwangju cũng đã từ chối đề nghị ủy thác của Chính phủ đối với khoản bồi thường thiệt hại cho cụ bà Yang Geum-deok, một nạn nhân vẫn còn sống; đồng thời bác đơn kháng nghị của Chính phủ vì xét thấy không có lý do chính đáng để phản đối. Tòa án Gwangju cũng đã hoàn trả lại hồ sơ ủy thác đối với cụ ông Lee Chun-sik do chưa đầy đủ giấy tờ cần thiết, tuy nhiên Quỹ vẫn chưa trình tài liệu bổ sung.Tòa án thành phố Jeonju cũng đã quyết định không chấp nhận đề nghị ủy thác của Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến với cụ bà Park Hae-ok, với lý do bà Park đã qua đời nên không thể là người được thừa kế ủy thác theo đơn đề nghị của Quỹ. Sau đó, Quỹ đã nộp lại hồ sơ đề nghị ủy thác, trong đó người được thừa kế ủy thác là hai gia quyến của bà.Về việc Tòa án Gwangju từ chối đơn kháng nghị, Bộ Ngoại giao cho rằng khó có thể chấp nhận quyết định này về mặt pháp lý, hy vọng Tòa án đưa ra nhận định đúng đắn trong quá trình xét xử.