Seoul sẽ công bố kết quả xem xét tổng hợp về vấn đề nước thải nhiễm xạ Nhật Bản vào ngày 7/7

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo thường kỳ về vấn đề nước thải nhiễm xạ Nhật Bản ngày 6/7, Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Park Ku-yeon cho biết trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành phân tích tài liệu công bố của phía Nhật Bản, tài liệu hoạt động của đoàn thanh sát Hàn Quốc tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima, để kiểm chứng một cách độc lập về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO). Chính phủ sẽ công bố kết quả kiểm chứng này tới người dân và truyền thông vào ngày 7/7.Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành kiểm chứng về tính an toàn trong kế hoạch xả thải của TEPCO từ tháng 8 năm 2021, do Viện an toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS) đóng vai trò chủ đạo.Báo cáo sắp công bố sẽ bao gồm nội dung phân tích của KINS, tài liệu chưa công bố của đoàn thanh sát Hàn Quốc tại nhà máy Fukushima vào tháng 5 vừa qua, và đánh giá về việc vận hành thử trang thiết bị xả thải của Nhật Bản. Ngoài ra, báo cáo này dự kiến cũng sẽ phản ánh nhận định của chuyên gia Hàn Quốc về báo cáo tổng hợp cuối cùng mà Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố ngày 4/7 vừa qua, đề xuất với phía Nhật Bản.Được biết, Tokyo sẽ bắt đầu xem xét cụ thể về thời điểm xả nước thải ra biển, đặt mục tiêu là mùa hè năm nay. Tại cuộc họp thường kỳ một ngày trước, Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử Nhật Bản đã thảo luận về việc kiểm tra trang thiết bị xả thải trước khi sử dụng, và kết luận không có vấn đề gì. Ủy ban này sẽ bàn giao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho TEPCO vào ngày 7/7. Điều này có nghĩa là công tác chuẩn bị trang thiết bị xả nước thải ra biển đã hoàn tất.Mặt khác, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi sẽ tới Hàn Quốc vào tối ngày 7/7, dự kiến hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin và Chủ tịch Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử Yoo Guk-hee vào một ngày sau đó.