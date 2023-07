13 tổ chức kinh tế châu Á đề ra bài toán tăng cường hợp tác để cùng phát triển thịnh vượng

Photo : YONHAP News

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 5/7 đã cùng với Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân châu Á lần thứ 12 tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) và đưa ra tuyên bố chung về các bài toán mang mục đích đem lại sự thịnh vượng chung.Cuộc họp này có sự tham gia của 13 tổ chức kinh tế đến từ 11 quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Philippines, Malaysia.Các bài toán được nêu trong tuyên bố chung gồm có: giao lưu tài nguyên nhân sự để tăng cường sự thấu hiểu và niềm tin lẫn nhau, thực hiện chuyển đổi thành xã hội trung hòa carbon, xúc tiến chuyển đổi số, tái xây dựng trật tự kinh tế quốc tế trên cơ sở luật pháp, mở rộng hợp tác lẫn nhau để đảm bảo bình ổn chuỗi cung ứng.Ngoài ra, các tổ chức tham dự cuộc họp đã nhận định kinh tế châu Á nói riêng và kinh tế thế giới nói chung đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và lạm phát gây ra bởi sự kéo dài của đại dịch COVID-19, biến động trong trật tự quốc tế do mâu thuẫn giữa các nước lớn và cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, sự phân chia chuỗi cung ứng quốc tế.Theo đó, giới doanh nhân châu Á đã nhấn mạnh sự cần thiết của thương mại tự do, hợp tác kinh tế quốc tế cởi mở và việc thực hiện "Xã hội 5.0 vì mục tiêu phát triển bền vững (SDG)", là xã hội giải quyết các vấn đề bằng tính sáng tạo của cộng đồng.Các phương án thực hiện cụ thể được đề xuất gồm có hợp tác khử carbon, thu hồi và lưu trữ carbon (CCUS) trong nhiệt điện và sản xuất, đảm bảo "lưu thông tự do với sự tin cậy" (DFFT), thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và mở rộng Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Ngoài ra, phía Seoul còn đưa ra ý kiến tận dụng công nghệ thông tin như mở rộng hộ chiếu điện tử, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, để kích thích giao lưu nhân lực trong khu vực đã bị thuyên giảm do đại dịch. Phía Tokyo thì đã kêu gọi đoàn kết lẫn nhau để dẫn dắt sự phát triển kinh tế và xã hội.Hội nghị thượng đỉnh doanh nhân châu Á bắt đầu được tổ chức từ năm 2010 bởi Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản, số lượng thành viên tính đến hiện tại là 16 tổ chức kinh tế châu Á. Cuộc họp năm nay được tổ chức trở lại sau 6 năm, kể từ lần cuối vào năm 2017.