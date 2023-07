Thành tích trúng thầu xây dựng nhà máy tại nước ngoài của Hàn Quốc tăng 40%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 6/7 đã công bố tài liệu cho thấy thành tích trúng thầu xây dựng nhà máy nước ngoài trong nửa đầu năm 2023 là 13,05 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái (9,31 tỷ USD).Xét theo khu vực, doanh thu đạt được qua các dự án xây dựng nhà máy trúng thầu của Hàn Quốc tại khu vực Trung Đông và châu Phi tăng cao.Cụ thể, tại Trung Đông là 7,02 tỷ USD, tăng 552,3% so với năm 2022 (1,08 tỷ USD), ghi nhận mức cao nhất trong giai đoạn nửa đầu năm của 8 năm gần đây. Thành tích trúng thầu tại châu Phi là 1,7 tỷ USD, tăng 331,1% so với cùng kỳ năm ngoái (400 triệu USD).Trong khi đó, tại khu vực châu Á, châu Mỹ và châu Âu thì lại lần lượt giảm nhẹ 48%, 46,5% và 27,5% so với năm 2022.Tỷ lệ trúng thầu của Hàn Quốc tăng đều đặn trong các lĩnh vực nhà máy hóa dầu (tăng 119,6%), phát điện và nước ngọt (nước sông, hồ) (tăng 88,5%), vật tư thiết bị (tăng 368,3%), dầu và gas (tăng 90,3%).Mặt khác, thành tích về cơ sở công nghiệp trong nửa đầu năm nay là 1,01 tỷ USD, giảm 70% so với năm ngoái (3,36 tỷ USD).Bộ Công nghiệp nhận định thành tích tốt về trúng thầu xây dựng các nhà máy mà Hàn Quốc đã gặt hái được tại khu vực Trung Đông là nhờ các thỏa thuận từ hoạt động ngoại giao kinh tế thượng đỉnh với Ả-rập Xê-út vào tháng 11 năm ngoái và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất vào tháng 1 năm nay.