Cảnh sát tiếp nhận gần 600 vụ ủy thác điều tra trẻ không được khai sinh

Photo : KBS News

Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết tính đến 2 giờ chiều ngày 5/7, cơ quan này đã tiếp nhận đề nghị ủy thác điều tra đối với 664 vụ việc trẻ sơ sinh chưa được khai sinh, trong đó đang tiến hành điều tra 598 vụ việc. Con số này tăng thêm gần 200 trường hợp so với hai ngày trước đó.Trong số các trường hợp được đề nghị điều tra, có 23 trẻ em được xác định là đã tử vong và 10 vụ xác định được có dấu hiệu phạm tội. Một trẻ sơ sinh được sinh ra cách đây 8 năm trước tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, đang bị Cảnh sát điều tra là tử vong do sự bỏ bê của cha đẻ.11 trường hợp còn lại đã được khép lại điều tra do không xác định được nghi ngờ phạm tội. Có 2 trẻ tại Suwon có dấu hiệu bị sát hại bởi mẹ đẻ, được bàn giao cho Viện Kiểm sát, nên cũng đã được khép lại điều tra.Viện Kiểm sát cho biết trong số 598 trường hợp đang được điều tra, có 121 vụ tại khu vực phía Nam tỉnh Gyeonggi, chiếm nhiều nhất. Sau đó là tới thủ đô Seoul (83 vụ), thành phố Incheon (57 vụ).