Tổng thống Hàn Quốc thăm Litva và Ba Lan từ 10-15/7

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ thăm thủ đô Vilnius của Litva từ ngày 10-12/7 tới (giờ địa phương), dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee cũng đi cùng chồng trong chuyến công du lần này.Đây là lần thứ hai ông Yoon dự hội nghị thượng đỉnh NATO, một cơ chế phòng thủ tập thể của các nước Bắc Mỹ và châu Âu, với tư cách là nước quan sát viên, sau lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái.Tổng thống dự kiến sẽ thảo luận với lãnh đạo thượng đỉnh các nước về chiến sự Nga-Ukraine, hợp tác với NATO và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, mối de dọa an ninh mới nổi.Ngoài ra, Tổng thống sẽ hội đàm song phương với Tổng thư ký NATO, lãnh đạo Hà Lan, Na Uy, Litva, tham dự tiệc tối do Tổng thống Litva tổ chức, dự Hội nghị thượng đỉnh AP4 (nhóm các nước đối tác châu Á-Thái Bình Dương của NATO, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand).Đặc biệt, Văn phòng Tổng thống cho biết đang thảo luận với Tokyo về việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Yoon với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.Tối ngày 12/7, Tổng thống sẽ thăm chính thức cấp Nhà nước Ba Lan theo lời mời của Tổng thống Andrzej Duda. Đây là chuyến thăm chính thức Ba Lan sau 14 năm của một Tổng thống Hàn Quốc kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Lee Myung-bak vào năm 2009.Tổng thống dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Ba Lan vào ngày 13/7, thảo luận phương án phát triển quan hệ đối tác chiến lược song phương đã bước sang năm thứ 10. Sau đó, ông Yoon sẽ lần lượt hội đàm với Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Ba Lan, dâng hoa viếng anh hùng liệt sĩ vô danh.Ngoài ra, Tổng thống Yoon dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn kinh doanh, gặp gỡ thế hệ trẻ Hàn-Ba Lan tại Đại học Warszawa, tọa đàm với cộng đồng Hàn kiều tại Ba Lan.Một quan chức cấp cao trong Văn phòng Tổng thống cho biết Ba Lan là cửa ngõ khu vực Tây Âu, vừa là một quốc gia trọng tâm chiến lược khu vực Đông Âu, nên chuyến thăm lần này của Tổng thống được kỳ vọng sẽ là cơ hội để làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác với Warszawa.