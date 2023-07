Sinh viên Bắc Triều Tiên giành hạng nhất trong cuộc thi tấn công mạng do doanh nghiệp Mỹ tổ chức

Photo : YONHAP News

Trang chủ trường Đại học Công nghệ Kim Chaek của Bắc Triều Tiên và Đài châu Á tự do (RFA) ngày 7/7 đã cho biết sinh viên đến từ trường đại học này đã giành vị trí cao nhất với số điểm tuyệt đối là 800 điểm trong cuộc thi tấn công mạng (hacking) được tổ chức bởi doanh nghiệp Công nghệ thông tin (IT) của Mỹ HackerEarth trong thời gian từ ngày 20-27/5.Ngoài ra, trường đại học này cũng có sinh viên đạt giải 3 và 4, hạng nhì là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành.Cuộc thi tấn công mạng này có sự tham gia của 1.700 thí sinh, đề thi có tổng cộng 8 câu hỏi.Trang chủ trường Đại học Công nghệ Kim Chaek đã chia sẻ sẽ không tự mãn với thành tích lần này mà sẽ nỗ lực để gặt hái thành quả lớn hơn nữa trong lần tới.Theo RFA, trong cuộc thi do HackerEarth tổ chức từ ngày 17-24/6, sinh viên trường Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành đã giành hạng nhì, sinh viên trường Đại học Công nghệ Kim Chaek giữ vị trí 5, 6, 9.Các chuyên gia IT của Mỹ đã đánh giá rằng những cuộc thi như vậy đã đóng một phần không nhỏ vào việc bồi dưỡng năng lực tấn công mạng của các sinh viên miền Bắc, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về khả năng các sinh viên này sẽ được sử dụng vào hoạt động tấn công mạng phạm pháp của Bình Nhưỡng.