Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với tờ RND của Đức vào ngày 6/7 (giờ địa phương), Giám đốc Cơ quan thanh tra hạt nhân Ukraine Oleh Korikov cảnh báo tình hình xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia miền Nam nước này đang hết sức nghiêm trọng.Ông này cáo buộc việc Nga tấn công và chiếm cứ trái phép nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia khiến nhiều biện pháp đảm bảo an toàn cho nhà máy này không được kích hoạt. Nga đang biến nhà máy Zaporizhzhia thành cứ điểm quân sự, che giấu các xe quân sự.Hiện tại, Trung tâm khẩn cấp mà quân đội Nga chiếm cứ cũng không hoạt động, trở thành một mối uy hiếp rất lớn.Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gồm 6 lò hạt nhân, có quy mô lớn nhất châu Âu, đã bị Nga chiếm cứ ngay sau khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Sau đó, liên tục diễn ra các cuộc giao tranh tại khu vực xung quanh nhà máy, làm dấy lên lo ngại rò rỉ phóng xạ. Gần đây, đập Kakhovka cung cấp nước làm mát cho nhà máy này bị vỡ, đẩy cao rủi ro xảy ra sự cố nhà máy điện nguyên tử do hết nguồn nước làm mát.Về việc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố không tìm thấy chất nổ hoặc mìn ở nhà máy này, ông Korikov cho biết Nga không cho phép IAEA tiếp cận phần đỉnh của lò nguyên tử. Do vậy, IAEA khó có thể xác định được các nguyên tắc cơ bản để bảo vệ nhà máy điện nguyên tử có được đảm bảo hay không.Về tình hình an toàn của nhà máy Zaporizhzhia, ông này cho biết trong số 6 lò nguyên tử, có 5 lò đã dừng hoạt động, nhưng lò số 5 vẫn đang hoạt động. Nga đã vận hành lò số 5 trong hơn một năm qua mà không tiến hành bảo trì đúng quy định, có nguy cơ dẫn tới sự cố.