Hàn Quốc kết luận kế hoạch xả nước thải từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/7 đã công bố "Báo cáo xem xét về mặt khoa học và công nghệ đối với kế hoạch xử lý nước thải từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima của Nhật Bản", kết luận rằng kế hoạch xả nước thải của Tokyo phù hợp với tiêu chuẩn xả thải và các thông số đề ra, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).Đây là báo cáo cuối cùng của Chính phủ Seoul, trong đó bao gồm cả các nội dung đo đạc trực tiếp tại hiện trường của đoàn thanh sát do Chính phủ phái cử tới nhà máy Fukushima hồi tháng 5.Trước tiên, về năng lực lọc chất phóng xạ (không bao gồm tritium) của thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), dựa trên kết quả phân tích nồng độ 62 chất phóng xạ được đo đạc mỗi năm một lần, từ năm 2013-2022. Theo đó, có 6 chất từng vượt tiêu chuẩn cho phép (gồm strontim-90 (Sr-90), ruthenium-106 (Ru-106), iodine-129 (I-129), antimony-125 (Sb-125), cesium-137 (Cs-137), cesium-134 (Cs-134)), nhưng các chất này đã thỏa mãn tiêu chuẩn xả thải kể từ sau tháng 5/2019.Với chất phóng xạ tritium, sau khi xả ra biển và hòa loãng với nước biển thì nồng độ tritium đạt 1,468 Bq/L (becquerel trên lít), dưới mức tiêu chuẩn xả thải đề ra (1,500 Bq/L).Chính phủ đã xác định được hai lần thiết bị ALPS bị hỏng hóc có thể ảnh hưởng tới tính năng lọc nước thải, nhưng sau đó Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã có biện pháp điều chỉnh, tăng cường kiểm tra, nên không còn tái diễn hỏng hóc.Ngoài ra, TEPCO cũng có nhiều biện pháp đa dạng để đảm bảo nước thải chưa được lọc hay hòa loãng bị thải ra biển trong các tình huống bất thường ngoài dự kiến. Đặc biệt, thiết bị xả thải được thiết kế để đảm bảo van sẽ đóng ngay khi xảy ra các sự cố hỏng hóc hay mất điện, tự động chặn nước thải không thải ra biển.Theo kết quả thử nghiệm dựa trên giả thiết là nước thải từ nhà máy Fukushima được lọc đáp ứng tiêu thuẩn, thì sau 10 năm, nồng độ chất phóng xạ sẽ ở ngưỡng 0,000001 Bq/L tại địa điểm cách đảo Jeju 100 km về phía Đông Nam, bằng 1/100.000 nồng độ tritium bình quân ở vùng biển trong nước năm 2021 là 0,172 Bq/L.Chính phủ Hàn Quốc cũng cho biết sẽ thiết lập một cơ chế thông báo và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng giữa Ủy ban quy chế năng lượng nguyên tử của Nhật Bản và Ủy ban an toàn năng lượng nguyên tử của Hàn Quốc. Ngoài ra, Seoul sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ phóng xạ trong thủy sản nhập khẩu và tại các bãi biển trong nước, tăng số điểm theo dõi nồng độ phóng xạ trên vùng biển trong nước, từ 92 nơi lên 200 nơi.Thêm vào đó, Chính phủ nhấn mạnh sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu thủy hải sản từ 8 tỉnh lân cận nhà máy điện nguyên tử Fukushima cho tới khi nào tất cả người dân an tâm.