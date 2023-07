Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tuyển chọn 49 tour du lịch Hallyu tiêu biểu

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 7/7 công bố 49 sản phẩm du lịch làn sóng Hàn Quốc Hallyu tiêu biểu do 19 công ty lữ hành trong nước phát triển. Đây là những tour du lịch được tuyển chọn từ cuộc thi tìm kiếm đơn vị lữ hành chuyên khai thác các tuyến du lịch Hallyu tiêu biểu, do KTO tổ chức vào tháng 5 vừa qua.Các tour du lịch này chủ yếu bao gồm các địa điểm du lịch mới nhất nằm trong "51 cung đường du lịch Hallyu tiêu biểu" được KTO công bố năm ngoái, như các địa điểm quay phim truyền hình, điện ảnh Hàn Quốc, các địa điểm được nghệ sĩ K-pop ghé thăm.Trong số này bao gồm tour du lịch "5 ngày theo dấu chân BTS" đi qua những địa điểm nổi tiếng mà nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) từng ghé qua, trong đó có rừng Seohuri ở huyện Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, địa điểm chụp ảnh "Season's Greetings" năm 2019 của BTS.Các sản phẩm du lịch nói trên dự kiến sẽ được tích cực quảng bá thông qua 32 văn phòng đại diện của KTO tại nước ngoài, trang chủ tiếng nước ngoài của Tổng cục Du lịch (visitkorea), các công ty lữ hành trực tuyến toàn cầu.Cơ quan này đặt mục tiêu thu hút 10.000 khách du lịch nước ngoài trải nghiệm những tuyến lịch trên. Một quan chức KTO cho biết sẽ tích cực hỗ trợ thu hút khách du lịch cho các sản phẩm du lịch chất lượng cao do các công ty lữ hành trong nước. Trong thời gian tới, Tổng cục Du lịch sẽ tiếp tục nỗ lực để thu hút nhiều hơn nữa lượng khách tới thăm Hàn Quốc, đóng góp vào việc thúc đẩy tiêu thụ nội địa.