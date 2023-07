Lợi nhuận quý II/2023 của Điện tử Samsung giảm tới 95% so với cùng kỳ một năm trước

Photo : YONHAP News

Hãng Điện tử Samsung ngày 7/7 công bố số liệu sơ bộ về kết quả kinh doanh quý II/2023. Trong quý trước, doanh thu của hãng đạt 60.000 tỷ won (45,95 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 600 tỷ won (459,5 triệu USD), lần lượt giảm 5% và 6% so với quý I. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái thì doanh thu giảm 22%, lợi nhuận kinh doanh giảm hơn 95%.Đặc biệt, lợi nhuận quý II vừa rồi là mức thấp nhất trong vòng 14 năm qua của Samsung, sau mức 590 tỷ won (451,8 triệu USD) quý I/2009, thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.Do mới chỉ là số liệu sơ bộ, nên Samsung chưa công bố kết quả kinh doanh từng mảng kinh doanh cụ thể như chíp bán dẫn, smartphone. Tuy nhiên, giới chứng khoán nhận định rằng riêng mảng chíp bán dẫn của hãng thua lỗ từ 3.000 tới 4.000 tỷ won (2,3 đến 3,06 tỷ USD), giảm so với quy mô thua lỗ quý I là 4.580 tỷ won (3,51 tỷ USD). Trong khi đó, mảng điện thoại di động được cho là ghi nhận lợi nhuận khoảng 2.000 tỷ won (1,53 tỷ USD), thấp hơn 1.000 tỷ won (765,9 triệu USD) so với quý I là 3.940 tỷ won (3,02 tỷ USD) do hiệu ứng từ sự ra mắt mẫu điện thoại Galaxy S23 đã giảm đi so với quý I. Tuy nhiên, giới chứng khoán nhận định rằng kết quả kinh doanh của Samsung đã chạm đáy, và sẽ bắt đầu hồi phục từ quý III. Điện tử Samsung dự kiến sẽ công bố số liệu chính thức vào cuối tháng này.Mặt khác, hãng Điện tử LG cùng ngày cũng công bố lợi nhuận kinh doanh trong quý II/2023 của hãng đạt 892,7 tỷ won (683,7 triệu USD), tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của LG đạt 19.998,8 tỷ won (15,31 tỷ USD), tăng 2,7%.