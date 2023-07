Lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi thể hiện sự quyết đoán trong việc ngăn chặn hạt nhân miền Bắc

Photo : YONHAP News

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP của Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/7 đã nhấn mạnh đây là thời điểm để chứng tỏ quyết tâm ngăn chặn hạt nhân Bắc Triều Tiên của cộng đồng quốc tế mạnh mẽ hơn cả tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.Về nghị sự của cuộc họp thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào ngày 11/7 tại thủ đô Vilnius, Litva, ông Yoon cho biết sẽ cùng lãnh đạo các nước NATO xoáy vào tầm quan trọng trong việc hợp tác quốc tế trước các hành vi bất hợp pháp của Bình Nhưỡng.Tổng thống Hàn Quốc còn nhận định nền hòa bình vững chắc phải được tạo nên bằng sức mạnh và năng lực răn đe tuyệt đối, đồng thời đánh giá hoạt động cấm vận miền Bắc một cách mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế sẽ tạo ra hiệu quả trong việc ngăn chặn nước này tăng cường phát triển hạt nhân và tên lửa.Ngoài ra, ông Yoon còn để ngỏ khả năng trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc tăng cường hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, cũng như có kế hoạch nhóm họp song phương với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.Thêm vào đó, Tổng thống Yoon còn đề cập đến kế hoạch viện trợ cho Ukraine trong bài phỏng vấn lần này.Được biết, Hàn Quốc đã viện trợ để Ukraine sửa chữa đập Kakhovka, đập cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhia, bị vỡ nhưng không rõ lý do gần đây. Ngoài ra, Seoul cũng đang tiến hành viện trợ nhân đạo và tài chính cho Kiev bằng nhiều hình thức, cũng như cung cấp trang thiết bị gỡ mìn và xe cấp cứu theo yêu cầu của quốc gia châu Âu này. Ông Yoon nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng quốc tế để bảo vệ sự tự do của Ukraine, và sẽ lập ra nhiều biện pháp hỗ trợ đa phương để giúp Kiev nhanh chóng phục hồi lại nền hòa bình và tái thiết đất nước.