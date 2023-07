Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 9/7 ra báo cáo "Xu hướng hoạt động kinh tế tháng 7", trong đó đánh giá gần đây, sự đình trệ ngành chế tạo đã được giảm nhẹ một phần, nền kinh tế Hàn Quốc đang bước qua vùng đáy.Trong báo cáo tháng 6, KDI nhận định rằng mặc dù ngành chế tạo vẫn đình trệ, nhưng ngày càng xuất hiện nhiều chỉ số thể hiện nền kinh tế đang chạm đáy. Báo cáo tháng này của KDI củng cố hơn về khả năng nền kinh tế sẽ đi lên.Viện nghiên cứu phát triển giải thích sự đình trệ ngành chế tạo đang giảm nhẹ do sự đình trệ sản xuất và xuất khẩu chíp bán dẫn đang được cải thiện. Sản xuất chíp bán dẫn từng giảm 26,9% trong tháng 3, tới tháng 4 còn 21,1%, tháng 5 còn 16,7%. Xuất khẩu chíp bán dẫn từng giảm 41% vào tháng 4, 36,2% vào tháng 5 và 28% vào tháng 6. Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 6 giảm 6%, mức giảm cải thiện hơn so với tháng 5 (15,2%). Cán cân thương mại đã chuyển sang thặng dư 1,13 tỷ USD.Bên cạnh đó, KDI đánh giá lĩnh vực dịch vụ đang duy trì được đà tăng ổn định, điều kiện tuyển cũng được duy trì ở mức tốt. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tiếp tục tăng, lạm phát cũng đã giảm mạnh.Đầu tư thiết bị trong tháng 5 giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 4 thì đầu tư thiết bị tăng 3,5%.Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc đánh giá thị trường tài chính xét về tổng thể vẫn ổn định. Thị trường bất động sản vẫn đình trệ do số lượng công trình nhà ở được khởi công giảm, lượng nhà ở chưa bán ra sau khi hoàn công tăng, bất chấp giá nhà và giá thuê nhà có chiều hướng giảm.Về triển vọng trong thời gian tới, KDI cho rằng vẫn còn tiềm ẩn bất ổn kinh tế, như việc các nước lớn duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ, nền kinh tế Trung Quốc hồi phục chậm.