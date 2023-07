Seoul hoàn tất quy trình rà soát nhân quyền của Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp cuối cùng về "Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR)" của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 7/7 (giờ địa phương), Chính phủ Hàn Quốc đã công bố về kết quả thực hiện nội dung khuyến nghị từ các nước thành viên khác.Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) được ra đời từ năm 2008, trong đó các nước thành viên Liên hợp quốc luân phiên bị rà soát về tình hình nhân quyền tại quốc gia mình và việc thực hiện những nội dung được khuyến nghị cải thiện về mặt chế độ. Thông thường, các nước phải trải qua quy trình rà soát này sau mỗi 4 năm 6 tháng.Chính phủ Hàn Quốc đã chấp nhận 159 trên tổng số 263 khuyến nghị của các nước thành viên Liên hợp quốc vào tháng 1 năm nay, tỷ lệ chấp nhận khuyến nghị là 60,4%, cao hơn so với lần đánh giá thứ ba vào tháng 11 năm 2017 (55,5%).Lần này, Chính phủ nêu bật thành quả là Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua Nghị định thư lựa chọn Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật, quy định toàn diện về các quyền lợi chính cần phải đảm bảo cho người khuyết tật; và dự thảo phê chuẩn Công ước quốc tế về bảo vệ tất cả mọi người khỏi bị cưỡng bức mất tích, một trong 9 công ước Liên hợp quốc về nhân quyền.Ngoài ra, Seoul cũng đã thực thi Luật phòng chống buôn người, định nghĩa hành vi bóc lột tình dục và bóc lột sức lao động cũng là hành vi buôn người, thực thi chế độ nghĩa vụ quân sự thay thế cho những người từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự với lý do tín ngưỡng, tôn giáo từ tháng 10/2020.Ngược lại, Chính phủ vẫn chưa xóa bỏ chế độ tử hình. Hàn Quốc thực thi án tử hình lần cuối cùng vào năm 1997, trong vòng hơn 24 năm qua vẫn chưa từng lặp lại, được Tổ chức Ân xá quốc tế phân loại là nước trên thực tế đã xóa bỏ chế độ tử hình. Tuy nhiên, các nước thành viên Liên hợp quốc vẫn khuyến nghị Seoul nên nỗ lực hơn nữa để xóa bỏ hoàn toàn chế độ tử hình.Từ năm 2027, Hàn Quốc xúc tiến lập luật cấm các hành vi đối xử vì các lý do như giới tính, khuyết tật, xu hướng tính dục nhưng vẫn chưa được thông qua tại Quốc hội.Đại sứ Hàn Quốc tại Geneva Yun Seong-deok cho biết các hạng mục khuyến nghị được nêu ra đều là những nội dung mà Seoul theo đuổi trong quá trình cải thiện hơn nữa tình trạng nhân quyền. Chính phủ Hàn Quốc đã chấp thuận các khuyến nghị đang được thực hiện, hoặc có khả năng thực hiện trong khoảng thời gian có thể dự đoán được.