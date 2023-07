Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ 8 nước châu Phi giải quyết nạn lương thực bằng dự án cung cấp hạt giống lúa gạo

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc trong cuộc họp các Bộ trưởng Nông nghiệp ngày 10/7 đã tuyên bố sẽ chính thức bắt đầu dự án "K-rice belt" (tạm dịch là "Vành đai gạo Hàn Quốc"), nhằm truyền đạt kỹ thuật công nghiệp và hạt giống lúa gạo để giúp châu Phi tăng sản lượng gạo, nâng cao an ninh lương thực.Cuộc họp này có sự tham gia của Bộ trưởng 8 nước châu Phi gồm Ghana, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Uganda, Cameroon, Kenya, và Phó Thống đốc Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB).Bộ trưởng Nông lâm Chung Hwang-keun cho biết kế hoạch trên được đưa ra sau khi nhóm chuyên viên đã đến châu Phi để tận mắt tham quan và tiến hành thảo luận với 8 nước châu Phi. Ông Chung còn thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa trong tương lai để cải thiện tỷ lệ tự cung cấp gạo của châu Phi, nhằm đáp lại kỳ vọng của các đơn vị tham gia trong và ngoài nước.Bộ Nông lâm còn có kế hoạch sẽ xây dựng khu sản xuất hạt giống lúa với quy mô 50-100 héc-ta tại 8 nước nói trên thông qua dự án lần này, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất và cung cấp hạt giống lúa có sản lượng thu hoạch cao. Cùng với đó là hỗ trợ máy móc nông nghiệp, thuốc trừ sâu, phân bón để trồng trọt các loại hạt giống ưu việt, hỗ trợ về kỹ thuật quản lý sau thu hoạch và xây dựng cơ sở trữ thóc.Mục tiêu của dự án này là giúp các nước châu Phi có thể sản xuất được khoảng 2.000 tấn hạt giống được Hàn Quốc phát triển trong năm nay, và đến năm 2027 thì sẽ lên đến 10.000 tấn, cung cấp đủ lượng gạo cho 30 triệu người.Ông Chung Hwang-keun nhận định chỉ cần đạt 70% mục tiêu này là sẽ có thể giải quyết phần lớn vấn đề nạn đói. Được biết, ngân sách được rót vào dự án "K-rice belt" là 80 triệu USD.Về phần mình, ông Demba Sabally, Bộ trưởng Nông nghiệp Gambia đã thể hiện sự kỳ vọng vào giống gạo mới mà Hàn Quốc sẽ đưa vào châu Phi, do hạt giống gạo mà Seoul đã từng cung cấp trước đó mang tên Isriz-7 đã rất nổi tiếng ở Gambia và các nước châu Phi do có năng suất cao gấp hai, ba lần các giống gạo gốc tại khu vực này. Ngoài ra, đại diện Gambia còn cho biết sẽ tích cực học hỏi các kinh nghiệm của Hàn Quốc và triển khai kỹ thuật nông nghiệp để xóa tan sự bất ổn về an ninh lương thực.Vào cùng ngày, Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với 8 nước châu Phi về việc xây dựng hệ thống hợp tác quốc tế dài hạn.