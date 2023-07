Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN

Photo : YONHAP News

Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 11/7 cho biết các cuộc họp như Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng các nước đối tác ASEAN, Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) sẽ liên tục diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia từ ngày 11-14/7.Các hội nghị này sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin, Ngoại trưởng những nước lớn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, New Zealand, và Ngoại trưởng 9 nước ASEAN (ngoại trừ Myanmar).Ngoại trưởng Park Jin dự kiến sẽ giải thích Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Chính phủ Hàn Quốc tại Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-ASEAN, ASEAN+3 (ASEAN và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản), ARF, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), cùng với đó là thảo luận về phương hướng hợp tác với các quốc gia ASEAN và tình hình khu vực cũng như quốc tế.Ngoài ra, có khả năng là ông Park cũng sẽ gặp gỡ song phương với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa. Trước đó, báo Yomiuri của Nhật Bản đã đưa tin ông Hayashi dự kiến sẽ gặp riêng đại diện Hàn Quốc để giải thích về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ theo căn cứ từ báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hàn-Nhật cũng có thể sẽ nhóm họp ba bên với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken. Tuy nhiên, vẫn chưa có kế hoạch về cuộc gặp giữa ông Park và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương.Mặt khác, mặc dù Bắc Triều Tiên cũng là một thành viên của Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN, song báo chí nước này cho biết vẫn chưa chắc chắn là Ngoại trưởng Choe Son-hui có tham gia cuộc họp hay không. Trước đó, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Indonesia kiêm ASEAN An Kwang-il đã thay mặt Ngoại trưởng tham dự các hội nghị từ năm 2020-2022.Phương án giải quyết tình hình tại Myanmar là một trong những nghị sự chính trong hội nghị năm nay, trong đó có việc đốc thúc lãnh đạo đương nhiệm của Myanmar thực hiện 5 thỏa thuận về việc dừng các hành động vũ lực đã đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt hồi tháng 4/2021.Thêm vào đó, các nước ASEAN dự kiến sẽ giữ lập trường cứng rắn trước Trung Quốc, liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền vùng biển phía Nam Trung Quốc. Đặc biệt, hội nghị cũng sẽ xoay quanh kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển của Nhật Bản, vấn đề đang chịu sự phản đối từ một số nước ASEAN.