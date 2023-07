Photo : YONHAP News

Trang báo điện tử VN Express của Việt Nam ngày 11/7 đã đưa tin Netflix đã gỡ bỏ bộ phim Trung Quốc "Flight to you" (tựa Việt: Hướng gió mà đi) khỏi nền tảng này tại Việt Nam.Trước đó, Cục Điện ảnh Việt Nam đã gửi đến Công ty Netflix và các bên liên quan công văn yêu cầu cấm chiếu bộ phim này, với lý do có hình ảnh "đường lưỡi bò" xuất hiện tại tập 9 của bộ phim."Đường lưỡi bò", hay còn gọi là "đường chín đoạn", là đường hình chữ U do Trung Quốc vạch ra trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông), và tự nhận 90% vùng biển này là lãnh hải của Trung Quốc. Tòa án trọng tài thường trực (PCA) đã ra phán quyết rằng lập luận này của Bắc Kinh là không có căn cứ theo luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn làm ngơ trước phán quyết này và cố thủ với lập trường của mình, gây ra tranh chấp với các nước lân cận như Việt Nam và Philippines.Bên cạnh bộ phim "Flight to you", Chính phủ Việt Nam gần đây cũng đã ban lệnh cấm chiếu bộ phim điện ảnh Hollywood "Barbie" vào hôm 3/7 và phim “Thợ săn cổ vật” (Uncharted) vào tháng 3 với lý do tương tự.