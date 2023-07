Người tị nạn trẻ Bắc Triều Tiên quy tụ tại Washington, lên tiếng về nhân quyền miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tổ chức phi Chính phủ có trụ sở tại Mỹ mang tên Ủy ban nhân quyền Bắc Triều Tiên (HRNK) ngày 10/7 (giờ địa phương) đã tổ chức Hội nghị nhà lãnh đạo trẻ người tị nạn Bắc Triều Tiên tại thủ đô Washington, trong đó có sự tham gia của những người tị nạn trẻ miền Bắc hiện đang sống tại hai nước Hàn-Mỹ. Những người tham gia đã cam kết sẽ đóng vai trò tích cực hơn nữa để cải thiện tình hình nhân quyền tại miền Bắc.Hội nghị trên được tổ chức nhằm để những người tị nạn miền Bắc trẻ tuổi có thể góp thêm tiếng nói hơn nữa vào quá trình xây dựng chính sách nhân quyền Bắc Triều Tiên của Chính phủ hai nước Hàn-Mỹ.Phát biểu tại hội nghị, cố vấn HRNK và nhà nghiên cứu thuộc Quỹ Hòa bình toàn cầu (Global Peace Foundation) Lee Hyun-seung cho biết những người tị nạn trẻ khát khao xây dựng một đất nước Bắc Triều Tiên, nơi tất cả người dân được hưởng tự do và hòa bình.Nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng phải thay thế chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un thì mới có thể giải quyết được vấn đề hạt nhân, nhân quyền miền Bắc; phải hỗ trợ để người dân Bắc Triều Tiên có thể tự do lên tiếng. Một khi tự do len lỏi vào nước này thì chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ không thể tồn tại nữa.Một thanh niên tị nạn miền Bắc tên là Lee Seo-hyeon, người từng làm chứng tố giác tình trạng đàn áp nhân quyền tại Bắc Triều Tiên trước Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tháng 3 năm nay, bày tỏ hy vọng thế hệ người tị nạn trẻ với những kiến thức và kinh nghiệm đa dạng sẽ có thể đề ra giải pháp với cộng đồng quốc tế, thay vì chỉ dừng lại ở việc tường thuật lại cuộc đấu tranh sinh tồn của họ tại miền Bắc và Trung Quốc.Hội nghị trên còn có sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ gốc Bắc Triều Tiên khác đang làm các công việc như kỹ sư phần mềm, luật sư, đại diện tổ chức hỗ trợ người tị nạn, kiến trúc sư, phóng viên tại Mỹ và Hàn Quốc.