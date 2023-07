Mâu thuẫn về

Photo : YONHAP News

Đêm diễn của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội đang trở thành đối tượng bị tẩy chay tại Việt Nam do trên trang chủ của đơn vị tổ chức tour diễn là công ty giải trí iME có bản đồ hình "đường lưỡi bò".Chính phủ Việt Nam đã bắt đầu vào cuộc điều tra vụ việc này, và có ý kiến cho rằng cần phải hủy bỏ buổi diễn.Hiện nay, Bắc Kinh đang tự nhận 90% khu vực mà nước này tự vạch ra có hình dạng "đường lưỡi bò" tại vùng biển phía Nam Trung Quốc (bao gồm biển Đông Việt Nam), là lãnh hải của mình.Tuy nhiên, lập trường này đã bị Việt Nam phản đối một cách kịch liệt, thậm chí đã xảy ra một cuộc xung đột vũ trang tại vùng biển này vào năm 2014 giữa lực lượng Hải quân hai nước. Do đó, bầu không khí phản đối "đường lưỡi bò" luôn sục sôi tại Việt Nam.Mặc cho các tranh cãi trên, dự kiến đêm diễn của Blackpink vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch, phía đơn vị tổ chức cũng chính thức lên tiếng xin lỗi và giải thích về sự cố này.Gần đây, Chính phủ Việt Nam cũng ban lệnh cấm chiếu bộ phim Hollywood "Barbie" vì chứa phân cảnh có hình ảnh "đường lưỡi bò". Không những thế, bộ phim Trung Quốc "Flight to you" (tựa Việt: Hướng gió mà đi) cũng bị gỡ bỏ khỏi nền tảng Netflix Việt Nam với lý do tương tự.Về phần mình, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần đưa ra lập trường nhấn mạnh rằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào có xuất hiện "đường lưỡi bò" đều là phạm pháp và không thể chấp nhận.