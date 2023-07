Tổng thống Hàn Quốc và Tổng thư ký NATO thảo luận về việc tăng cường chia sẻ thông tin quân sự

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Do-woon ngày 11/7 (giờ địa phương) cho biết Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã gặp gỡ bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO và thảo luận về phương án tăng cường chia sẻ thông tin, trong đó có lĩnh vực quân sự.Được biết, hai bên đã thông qua "Chương trình hợp tác được điều chỉnh riêng" (ITPP), chính thức hóa hợp tác song phương trong 11 lĩnh vực, bao gồm ứng phó với khủng bố và công nghệ mới, cùng với đó là tăng cường chia sẻ thông tin quân sự.Đây là chương trình lập kế hoạch cụ thể để hợp tác với các quốc gia không phải thành viên NATO, hiện đã có hai nước đang khởi động ITPP với NATO là Nhật Bản và Australia.Trong văn kiện thông qua lần này, Seoul và NATO đã cam kết sẽ thực hiện hợp tác chống khủng bố; giải trừ và ngăn chặn phổ biến quân bị; hợp tác về công nghệ mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, vũ trụ, hạt nhân, lượng tử; phòng thủ tấn công mạng; công nghệ khoa học quốc phòng; biến đổi khí hậu.Hai bên còn nhất trí sẽ tổ chức các cuộc họp cấp cao thường kỳ về các vấn đề Nhà nước và quân sự, cũng như thành lập nhóm thảo luận tăng cường năng lực ứng phó với khủng bố song phương.Ngoài ra, Seoul cũng xúc tiến để quân đội Hàn Quốc có thể tham gia vào các cuộc tập huấn do NATO dẫn dắt.Về phần mình, Tổng thống Yoon cho biết khi Seoul lần đầu được mời đến cuộc họp này, ông đã có cơ hội tận mắt chứng kiến và cảm nhận về sự đoàn kết giữa các quốc gia cùng có mối quan hệ liên kết và chia sẻ giá trị chung với Hàn Quốc cũng như NATO. Bên cạnh đó, hội nghị năm nay là cơ hội để ông trao đổi ý kiến về việc hợp tác về các lĩnh vực nói trên với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.Tổng thống Yoon cũng nhận định an ninh của Đại Tây Dương và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương có liên quan mật thiết với nhau, do đó việc NATO chung tay với các quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.Đáp lại, Tổng thư ký Stoltenberg đã đánh giá cao mối quan hệ Hàn-NATO, và đồng tình với các ý kiến của ông Yoon, đồng thời nhấn mạnh phải cùng chung sức giữ gìn trật tự thế giới. Ông Stoltenberg cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Hàn Quốc vì đã chỉ trích hành vi chiếm đóng Ukraine một cách bất hợp pháp của Nga.