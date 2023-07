Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông sáng 12/7

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 12/7 cho biết vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông. Tên lửa đã được đẩy cao góc bắn, bay quãng đường khoảng 1.000 km. Quân đội vẫn đang tiến hành phân tích các thông số cụ thể của tên lửa.Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thì cho biết tên lửa của miền Bắc đã đạt tới độ cao tối đa 6.000 km, bay trong 74 phút và rơi xuống địa điểm cách đảo Hokkaido 250 km, nằm ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.Vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa gần đây nhất của Bắc Triều Tiên là vào tháng 4 năm nay. Khi đó, nước này đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân lên án đây là một hành vi khiêu khích nghiêm trọng, gây tổn hại tới hòa bình và ổn định của bán đảo Hàn Quốc cũng như cộng đồng quốc tế, vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, hối thúc miền Bắc dừng ngay khiêu khích.Quân đội cho biết ngay sau vụ phóng, hai nước Hàn-Mỹ đã chia sẻ tình hình một cách chặt chẽ, khẳng định sẽ củng cố hơn nữa trạng thái phòng thủ liên quân, sẵn sàng đối phó áp đảo trước bất cứ mối uy hiếp, khiêu khích nào từ Bắc Triều Tiên.Trước đó, trong hai ngày 10 và 11/7 vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã ra tuyên bố, chỉ trích máy bay trinh sát chiến lược của Không quân Mỹ xâm phạm không phận Vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Miền Bắc cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nếu máy bay Mỹ lặp lại hành vi này.Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc khi đó đã phản bác rằng việc máy bay trinh sát của không quân Mỹ bay trên khu vực bán đảo Hàn Quốc chỉ là một hoạt động trinh sát thông thường. Vùng đặc quyền kinh tế vốn là một vùng biển quốc tế được công nhận về quyền qua lại không gây hại, tức tàu thuyền có thể tự do qua lại miễn là không gây ảnh hưởng tới sự an toàn và trật tự của quốc gia ven biển. Việc Bắc Triều Tiên đặt vấn đề về máy bay trinh sát Mỹ xâm phạm EEZ của nước này là không có tính thuyết phục.Mặt khác, đang trong chuyến thăm Litva dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia. Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá cho hành vi bất hợp pháp của nước này, đồng thời chỉ thị quân đội tăng cường hơn nữa năng lực răn đe mở rộng thông qua cuộc họp đầu tiên của Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 18/7 tới.