NATO ra tuyên bố chung hối thúc Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân

Photo : YONHAP News

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Litva vào ngày 11/7 (giờ địa phương), 31 nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ra tuyên bố chung, hối thúc Bắc Triều phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID).Tuyên bố tái khẳng định lập trường của NATO, đó là miền Bắc phải giải trừ mọi vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo, trong đó bao gồm cả các vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân hiện hữu; lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên đã vi phạm nhiều nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.NATO hối thúc Bình Nhưỡng quay lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), khôi phục lại các biện pháp an toàn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), chấp nhận đề xuất đối thoại của các nước liên quan, bao gồm ba nước Hàn-Mỹ-Nhật.Liên quan tới Trung Quốc, các nước thành viên NATO chỉ ra rằng Bắc Kinh đã công bố những chính sách cưỡng ép và tham vọng, thách thức tới lợi ích, an ninh và giá trị của NATO. Mặc dù Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương luôn cởi mở về việc thiết lập một mối quan hệ mang tính xây dựng, minh bạch với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh lại đang lợi dụng những mối đe dọa bất cân xứng như an ninh mạng, vũ trụ và sử dụng các công nghệ mang tính phá hủy để chống lại NATO.