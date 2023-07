Ứng viên Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Mỹ hứa tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật để đối phó với miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tổng tham mưu trưởng lực lượng Không quân Mỹ Charles Brown ngày 11/7 (giờ địa phương) đã trình nộp văn bản trả lời các câu hỏi chất vấn của Ủy ban quân sự Thượng viện Mỹ về tư cách trở thành Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ.Trong đó, ông Brown cho biết sẽ nỗ lực để tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật nhằm ứng phó triệt để hơn trước các thách thức từ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa mở rộng của Bắc Triều Tiên.Ngoài ra, Tổng tham mưu trưởng Brown còn nhận định rằng số lượng tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất (GBI) mà Mỹ sở hữu đủ để ứng phó với mối uy hiếp bằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (IBCM) của các quốc gia có tính khiêu khích như miền Bắc. Cụ thể, Washington sẽ đủ sức để phòng thủ nếu nâng cấp lên tên lửa đánh chặn thế hệ mới (NGI) theo đúng kế hoạch và tăng nhẹ số lượng tên lửa đánh chặn.Ứng viên Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ cũng khẳng định rằng liên minh Hàn-Mỹ đã là trụ cột chính trong hệ thống an ninh quốc gia của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á trong gần 70 năm qua. Liên minh này đã và đang góp phần ngăn chặn xung đột vũ trang quy mô lớn với miền Bắc kể từ sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, và duy trì mối quan hệ về an ninh khu vực giữa Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.Thêm vào đó, trong tình hình Bình Nhưỡng liên tục phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ năm ngoái, quan hệ liên minh Hàn-Mỹ đã đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết đối với lợi ích về an ninh quốc gia của Washington.Ngày 25/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định ông Charles Brown làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân của nước này, thay thế người tiền nhiệm Mark Milley. Đây là chức vụ sĩ quan cấp cao nhất trong quân đội, đóng vai trò cố vấn quân sự chính cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).