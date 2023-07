Lao động có việc làm tăng 333.000 người trong tháng 6

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 12/7 đã công bố báo cáo Xu hướng tuyển dụng tháng 6. Theo đó, số người có việc làm trong tháng trước là 28.812.000 người, tăng 333.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Mức tăng của số lao động có việc làm vào tháng 3 là khoảng 460.000 người, sau đó liên tục duy trì ngưỡng 300.000 người trong vòng ba tháng kể từ tháng 4.Một quan chức Cục Thống kê cho biết lượng người có việc làm đang liên tục tăng do nhu cầu trong dịch vụ chăm sóc và hoạt động vui chơi bên ngoài gia tăng, song mức tăng đã thu hẹp nhẹ so với tháng trước do số lao động có việc làm trong ngành xây dựng giảm.Xét theo ngành nghề, lao động ngành y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội có mức tăng lớn nhất với 120.000 người, ngành nhà hàng khách sạn cũng tăng trên 110.000 người. Trong khi đó, ngành xây dựng và ngành vận chuyển kho bãi giảm lần lượt là 60.000 người và 40.000 người. Số người có việc làm trong ngành sản xuất cũng giảm 10.000 người do sự đình trệ trong xuất khẩu, liên tục đà giảm trong 6 tháng qua.Xét về độ tuổi, lao động có việc làm ngoài 60 tuổi tăng 343.000 người, cao hơn cả tổng mức tăng. Trái lại, số người có việc làm trong độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi lại giảm 117.000 người, duy trì đà giảm trong 8 tháng qua, được phân tích là do dân số trong lứa tuổi thanh niên giảm đã dẫn đến hiện tượng này.Mặc dù mức tăng số lao động có việc làm xuống dốc, song tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 6 là 63,5%, đạt mức cao nhất trong tất cả các tháng 6 từ trước đến nay.Chính phủ Hàn Quốc đang dự đoán rằng tỷ lệ tuyển dụng sẽ tiếp tục ở mức khả quan vào nửa cuối năm 2023, do sự gia tăng của dịch vụ trực tiếp và nhu cầu chăm sóc.Tuy nhiên, số lao động có việc làm sẽ tăng chậm hơn trong tương lai do sự đình trệ trong tình hình tuyển dụng nhân lực ngành sản xuất, xây dựng và nhân lực phòng dịch giảm.