Quy mô kinh tế Hàn Quốc năm 2022 hạ ba bậc do đồng USD tăng giá

Theo số liệu công bố của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), trong năm ngoái, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Hàn Quốc đạt 1.673,3 tỷ USD, giảm 7,9% so với một năm trước.GDP danh nghĩa theo đồng won là 2.161.800 tỷ won, tăng 3,9% so với một năm trước, nhưng nếu quy đổi sang đồng USD thì lại bị giảm, do tỷ giá won/USD tăng bình quân 12,9% trong năm ngoái.Xét theo quốc gia, quy mô kinh tế Hàn Quốc trong năm 2022 hạ ba bậc so với năm 2021.GDP danh nghĩa là một chỉ số đánh giá theo giá thị trường giá trị gia tăng của mọi hàng hóa, dịch vụ được các chủ thể kinh tế như hộ gia đình, doanh nghiệp, Chính phủ của một nước sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định, nên được coi là chỉ số đánh giá về quy mô nền kinh tế một quốc gia.Mỹ đứng đầu về quy mô GDP danh nghĩa với 25.462,7 tỷ USD, Trung Quốc xếp thứ hai (17.876 tỷ USD). Các nước còn lại trong Top 10 gồm Nhật Bản, Đức, Anh, Ấn Độ, Pháp, Canada, Nga, Ý. Tiếp đó, Brazil xếp thứ 11, Australia thứ 12, sau đó tới Hàn Quốc thứ 13, Tây Ban Nha hạng 14 và Mexico đứng thứ 15.