KBS đề nghị Tòa án Hiến pháp xem xét yếu tố vi hiến trong Thông tư thi hành Luật phát thanh và truyền hình

Photo : KBS News

Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 12/7 đã đệ trình Tòa án Hiến pháp xem xét yếu tố vi hiến đối với dự thảo sửa đổi một phần Thông tư thi hành Luật phát thanh và truyền hình, có nội dung thu riêng phí dịch vụ truyền hình (tivi) với tiền điện. Dự thảo này đã được thông qua trong cuộc họp Nội các ngày 11/7 và được Tổng thống Yoon Suk-yeol phê chuẩn ngay trong ngày.Đài KBS lấy lý do là Thông tư thi hành sửa đổi đã được thông qua trong khi chưa hề có bất cứ buổi thảo luận công khai nào giữa các bên liên quan, xâm phạm tới quyền tự do phát sóng, một quyền cơ bản trong Hiến pháp.KBS chỉ ra rằng việc Chính phủ thay đổi phương thức thu phí dịch vụ truyền hình bằng Thông tư thi hành thay vì Luật là vi phạm hiến pháp. Tòa án Hiến pháp cũng từng nhận định rằng quy trình thu phí dịch vụ truyền hình là một hạng mục phải do Quốc hội quyết định.Đặc biệt, KBS chỉ ra rằng việc sửa đổi Thông tư thi hành Luật phát thanh và truyền hình không làm thay đổi nghĩa vụ nộp phí dịch vụ truyền hình của người dân, không mang lại lợi ích chung nào, ngược lại còn gây ra thiệt hại không thể khôi phục.Nếu nguồn thu từ phí dịch vụ truyền hình bị giảm mạnh do điều chỉnh này của Chính phủ thì KBS sẽ không thể thực hiện được các nghĩa vụ quy định theo Luật phát thanh và truyền hình.Ngoài ra, việc Chính phủ rút ngắn thời gian đăng công báo, từ 40 ngày theo quy định xuống 10 ngày, và việc Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông, một cơ chế quyết định gồm 5 người, lại thông qua dự thảo sửa đổi khi chỉ có hai ủy viên tham dự, cũng là vi phạm nguyên tắc, quy định.Ngay sau khi Thông tư thi hành sửa đổi được thông qua, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã đề xuất dự thảo sửa đổi khác có nội dung thu gộp phí dịch vụ truyền hình với tiền điện.