Mỹ kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa ngày 12/7 của Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) Adam Hodge trong buổi họp báo thường kỳ ngày 12/7 (giờ địa phương) cho biết đội ngũ cố vấn an ninh của Tổng thống Joe Biden đang tiến hành đánh giá tình hình với các nước đồng minh, kịch liệt lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của miền Bắc vào sáng cùng ngày.Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tới Jakarta (Indonesia), nơi tổ chức Diễn đàn Khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), để thảo luận về đối sách liên quan tới động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết ông Blinken dự kiến sẽ hội đàm với giới chức các nước đồng minh và đối tác trong vài ngày tới tại Jakarta.Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng ra tuyên bố người phát ngôn, lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất của Bắc Triều Tiên, hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ đúng nghĩa vụ quốc tế căn cứ theo nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong một diễn biến khác, phái đoàn đảng Sức mạnh quốc dân đang trong chuyến thăm Washington nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã có cuộc gặp với các Hạ nghị sĩ ủng hộ Hàn Quốc. Chủ tịch đảng cầm quyền Kim Gi-hyeon nhấn mạnh cộng đồng quốc tế trong đó có hai nước đồng minh Hàn-Mỹ phải tăng cường cấm vận hơn nữa, để Bắc Triều Tiên không lặp lại các hành vi khiêu khích, cũng như để gìn giữ an toàn cho toàn thế giới.Đảng Sức mạnh quốc dân cho biết Điều phối viên NSC phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Kurt Campbel đã tóm tắt tình hình về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng với phái đoàn đảng cầm quyền Hàn Quốc. Ông Campbel cho biết tên lửa ICBM lần này của miền Bắc đã đạt tới độ cao lớn và quãng đường bay dài hơn bất cứ vụ phóng trước đó; lo ngại nếu Bình Nhưỡng thực sự đã sử dụng nhiên liệu rắn thì giờ đây nước này sẽ có thể phóng tên lửa từ bất cứ địa điểm nào.