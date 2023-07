Hàn Quốc thâm hụt ngân sách hơn 41 tỷ USD trong vòng 5 tháng đầu năm 2023

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 13/7 công bố tính đến cuối tháng 5/2023, tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 287.400 tỷ won (225,34 tỷ USD), tổng thu ngân sách đạt 256.600 tỷ won (201,19 tỷ USD).Theo đó, cán cân tài chính tổng hợp thâm hụt 30.800 tỷ won (24,15 tỷ USD). Cán cân quản lý tài chính (không bao gồm 4 khoản quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm tuyển dụng) thâm hụt 52.500 tỷ won (41,16 tỷ USD).Quy mô thâm hụt cán cân quản lý tài chính đã giảm từ 54.000 tỷ won (42,34 tỷ USD) trong tháng 3 xuống 45.400 tỷ won (35,6 tỷ USD) trong tháng 4, nhưng lại tăng trở lại vào tháng 5, bằng 90% dự báo quy mô thâm hụt cả năm 2023 của Chính phủ.Ngược lại, tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm lại giảm 37.000 tỷ won (29,01 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, do nguồn thu thuế và các khoản thu ngoài thuế đều giảm, đặc biệt là thu thuế.Thu thuế 5 tháng đầu năm đạt 160.200 tỷ won (125,61 tỷ USD), giảm tới 36.400 tỷ won (28,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu thuế doanh nghiệp giảm 17.300 tỷ won (13,56 tỷ USD) do lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, thu thuế thu nhập giảm 9.600 tỷ won (7,53 tỷ USD), thu thuế giá trị gia tăng giảm 3.800 tỷ won (2,98 tỷ USD).Các khoản thu ngoài thuế đạt 12.800 tỷ won (10,04 tỷ USD), giảm 3.700 tỷ won (2,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.Nguồn thu từ các loại quỹ tăng 3.100 tỷ won (2,43 tỷ USD) nhờ nguồn thu từ phí bảo hiểm tăng.Trong vòng 5 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách giảm 55.100 tỷ won (43,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do các dự án đối phó với dịch COVID-19 giảm và Chính phủ đã kết thúc gói hỗ trợ cho các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Nợ quốc gia tính đến tháng 5/2023 đạt 1.088.700 tỷ won (853,62 tỷ USD), tăng 16.000 tỷ won (12,55 tỷ USD) so với tháng trước.