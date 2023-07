Số người di cư quốc tế tới Hàn Quốc tăng mạnh sau dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/7 công bố tài liệu "Thống kê dân số di cư quốc tế năm 2022". Trong năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 1.124.000 người di cư quốc tế (là những người rời khỏi quốc gia mình cư trú để tới nước khác với thời gian lưu trú trên 90 ngày), tăng 237.000 người (26,8%) so với một năm trước.Số người nhập cảnh vào Hàn Quốc trong năm ngoái là 606.000 người, tăng 196.000 người (47,7%) so với năm 2021. Số người xuất cảnh đạt 518.000 người, tăng 42.000 người (8,7%). Quy mô di cư thuần quốc tế (số người xuất cảnh trừ đi số người nhập cảnh) đạt 88.000 người.Hàn Quốc liên tục ghi nhận di cư thuần quốc tế từ năm 2005. Tới năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà lần đầu tiên sau 16 năm, số người di cư ra nước ngoài thấp hơn số người di cư tới Hàn Quốc (-66.000 người).Cục Thống kê quốc gia phân tích tình hình phòng dịch COVID-19 đã có nhiều tiến triển tích cực, các biện pháp hạn chế đi lại giữa các quốc gia được nới lỏng, quy mô nhập khẩu nhân lực nước ngoài tăng, khiến cho lượng người di cư tới Hàn Quốc tăng.Trên thực tế, lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Hàn Quốc trong năm 2022 đã tăng mạnh, đạt 192.000 người, tăng 87%. Ngược lại, số người nước ngoài xuất cảnh trong năm ngoái đạt 245.000 người, giảm 19.000 người (-7,1%).Trong số những người nhập cảnh, số lượng người cư trú theo diện visa du học và lao động phổ thông cũng ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan.Cơ quan này đánh giá phần lớn chỉ số về di cư quốc tế đã quay về mức trước khi bùng phát dịch COVID-19, và dự kiến sẽ duy trì đà hồi phục cho tới hết năm nay.