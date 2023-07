Chính phủ Hàn Quốc mở rộng phạm vi điều tra trẻ em chưa được khai sinh

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/7 đã tổ chức cuộc họp lần hai của "Nhóm xúc tiến cải thiện hệ thống bảo hộ trẻ em chưa khai sinh" với sự tham gia của quan chức các ban ngành hữu quan như Bộ Y tế và phúc lợi, Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp, Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Phụ nữ và gia đình, cùng các chuyên gia dân sự.Tại hội nghị, Bộ Y tế công bố sẽ tiến hành điều tra thêm với những trẻ em được cấp mã quản lý điện toán phúc lợi xã hội, trẻ em người nước ngoài được cấp mã khai sinh tạm thời.Mã quản lý điện toán phúc lợi xã hội là một loại mã được cơ quan Nhà nước cấp tạm thời để hỗ trợ về y tế cho những trẻ chưa được khai sinh nên chưa có số chứng minh thư (tương đương mã định danh cá nhân của Việt Nam).Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi Lee Ki-il cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan, nỗ lực điều tra, xác định những trẻ em được cấp mã quản lý điện toán phúc lợi xã hội và trẻ em người nước ngoài được cấp mã khai sinh tạm thời, để đảm bảo sự an toàn cho hai đối tượng trẻ này.Bộ Hành chính và an toàn cam kết sẽ tiến hành điều tra sớm về việc đăng ký mã định danh cá nhân cho trẻ em để xác định sớm và phòng ngừa các trường hợp trẻ không được khai sinh; khuyến khích khai sinh trực tuyến cho trẻ.Bộ Phụ nữ và gia đình thì cho biết sẽ tăng cường sự liên kết thông tin giữa các dịch vụ mang thai và sinh đẻ, để phát hiện sớm và hỗ trợ cho những sản phụ có nguy cơ không khai sinh cho con.Cùng với đó, Chính phủ quyết định tăng cường hỗ trợ sức khỏe và tâm lý cho những sản phụ có nguy cơ cao như phụ nữ chưa kết hôn, mở rộng hỗ trợ về chăm sóc con nhỏ cho các bố, mẹ đơn thân.Chính phủ và chính quyền các địa phương Hàn Quốc đang tiến hành điều tra toàn diện với 2.123 trẻ em được sinh ra trong giai đoạn từ năm 2015-2022 nhưng vẫn chưa có dữ liệu khai sinh. Kết quả điều tra sẽ được công bố trong tuần sau.