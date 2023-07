Tổng thống Hàn-Ba Lan thảo luận về phương án hợp tác tái thiết Ukraine

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13/7 (giờ địa phương) đã có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và thảo luận về việc mở rộng hợp tác kinh tế song phương.Đặc biệt, hai bên đã trao đổi về phương án phối hợp để tái thiết Ukraine sau chiến tranh, do Hàn Quốc là một nước có kinh nghiệm và kỹ thuật phục hồi sau chiến tranh, trong khi Ba Lan là nước giáp ranh với Ukraine và nằm ở địa điểm chiến lược để thực hiện viện trợ vật phẩm cho nước này.Lãnh đạo Hàn-Ba Lan đã nhất trí sẽ tiến hành tìm kiếm các dự án chung và chia sẻ thông tin liên quan đến dự án tái thiết thông qua các cuộc thảo luận cấp Thứ trưởng từ tháng 9 tới đây.Thêm vào đó là kế hoạch mở văn phòng Chính phủ đảm nhận công tác tái thiết Ukraine tại Ba Lan và phái cử nhân lực sang nước này.Được biết, Seoul và Warsaw đã ký kết ba biên bản ghi nhớ với các nội dung như trên.Ngoài ra, hai nước còn trao đổi ý kiến về việc phối hợp trong lĩnh vực chiến lược như công nghiệp quốc phòng và năng lượng nguyên tử.Ba Lan đã quyết định sẽ nhập khẩu số lượng lớn vũ khí do Hàn Quốc sản xuất, như xe tăng K2, nhân cuộc chiến tranh Ukraine. Mặt khác, Tổng thống Duda đã bày tỏ kỳ vọng rằng Seoul sẽ thực hiện sản xuất vũ khí tại nước mình. Về phần mình, Tổng thống Yoon không đưa ra câu trả lời cụ thể mà chỉ cho biết đã thảo luận về việc đưa thêm vũ khí do Hàn Quốc sản xuất vào Ba Lan.Ông Yoon dự kiến sẽ cụ thể hóa hơn nữa các thành quả của hội đàm thượng đỉnh thông qua diễn đàn doanh nhân song phương và cuộc họp với các doanh nhân Hàn Quốc.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn Quốc cũng khẳng định Ba Lan là nước hữu hảo cùng Seoul bảo vệ sự tự do và chủ nghĩa dân chủ. Hai bên còn có kế hoạch sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên như ngăn chặn các vụ phái cử người lao động trái phép.