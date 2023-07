Đại diện Bắc Triều Tiên lần đầu tham dự cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 13/7 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp công khai khẩn cấp hai ngày sau vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn của Bắc Triều Tiên.Sự kiện được tổ chức sau khoảng 40 ngày kể từ sau cuộc họp công khai trước đó liên quan đến vụ phóng vệ tinh trinh sát của miền Bắc vào đầu tháng 6.Đại đa số các nước thành viên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Mỹ, đã mạnh mẽ chỉ trích những vụ phóng tên lửa ICBM liên tục của Bắc Triều Tiên là hành vi vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an.Washington còn cho rằng Bắc Kinh và Matxcơva trên thực tế đã đồng thuận cho những động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng, đồng thời yêu cầu miền Bắc phải dừng ngay các hành động này và ngồi vào bàn đàm phán.Về phần mình, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã phản bác rằng việc nước này thực hiện vụ phóng thử nghiệm tên lửa là quyền tự vệ chính đáng, trong khi các cuộc tập trận của liên minh Hàn-Mỹ mới là lý do kích động cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc.Đặc biệt, đây là lần đầu tiên quan chức ngoại giao đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc tham gia cuộc họp của Hội đồng bảo an kể từ sau tháng 12/2017.Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Hwang Joon-kook nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc phi hạt nhân hóa miền Bắc, vượt qua cả ý chí phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Hwang còn kêu gọi Hội đồng bảo an cần có biện pháp ứng phó một cách cứng rắn trước vấn đề này.Cuộc họp lần này quả nhiên cũng kết thúc mà không đưa ra được phương án xử lý cụ thể nào.