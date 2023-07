Cơ quan an toàn thực phẩm Hàn Quốc duy trì tiêu chuẩn sử dụng chất tạo ngọt aspartame

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 14/7 cho biết sẽ giữ nguyên tiêu chuẩn hiện nay về sử dụng aspartame, một chất phụ gia nhân tạo thay thế đường, căn cứ theo nội dung công bố của Ủy ban chuyên gia về phụ gia thực phẩm (JECFA), một ủy ban chung của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO).Cùng ngày, Viện nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) thuộc WHO cùng JECFA đã công bố kết quả đánh giá về tính an toàn của aspartame. Trong đó, IARC xếp chất này vào nhóm 2B, chất có khả năng gây ung thư.Trong khi đó, JECFA quyết định vẫn duy trì tiêu chuẩn sử dụng một ngày cho phép là 40mg/kg trọng lượng cơ thể, đánh giá chất này vẫn an toàn trong phạm vi trên.Sau khi cân nhắc tới kết quả đánh giá của JECFA và kết quả khảo sát năm 2019 về lượng sử dụng aspartame của người dân Hàn Quốc, MFDS cho rằng việc duy trì tiêu chuẩn sử dụng aspartame như hiện nay là thỏa đáng.Theo kết quả khảo sát năm 2019, lượng sử dụng bình quân của người Hàn chỉ bằng 0,12% lượng tiêu chuẩn cho phép trong một ngày của JECFA.MFDS cho biết Viện nghiên cứu ung thư quốc tế xếp rượu, thịt chế biến sẵn vào nhóm 1 chất gây ung thư, đồ uống nóng trên 65 độ C, thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn vào nhóm 2A, nên việc chất aspartame bị xếp vào nhóm 2B không mang ý nghĩa cấm sử dụng loại chất này.Tuy nhiên, cân nhắc tới sự lo ngại của người tiêu dùng và xu hướng yêu thích những đồ uống không đường, cơ quan này sẽ định kỳ tiến hành điều tra về lượng tiêu thụ các loại chất phụ gia và tiến hành đánh giá lại về tiêu chuẩn nếu cần thiết.