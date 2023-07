Hyundai lập kỷ lục mới về doanh số xe ô tô tại Anh sau 5 năm

Photo : YONHAP News

Công ty bán lẻ ô tô Hyundai tại Anh ngày 14/7 đã công bố doanh số tại Anh trong nửa đầu năm nay là 46.351 chiếc, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là con số cao nhất kể từ sau năm 2018.Theo đó, hãng Hyundai đã chiếm 4,88% thị phần và đứng thứ 8 trong toàn bộ các nhãn hiệu xe ô tô tại nước này.Ô tô Hyundai giải thích rằng đây là thành quả đạt được sau khi hãng ra mắt nhiều dòng xe thân thiện với môi trường như xe ô tô điện (EV), xe hybrid (HEV), xe hybrid có sạc (PHEV) tại Anh.Xét theo thời gian nửa đầu năm, hãng ô tô Hyundai đã bán được 14.505 chiếc xe thân thiện với môi trường vào năm 2021; 21.474 chiếc vào năm 2022; 22.821 chiếc vào năm nay, chiếm vị trí thứ 4.Đặc biệt, xe ô tô điện đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao doanh số của hãng, với 7.276 chiếc được bán ra trong nửa đầu năm nay, vượt xa con số năm ngoái là 6.891 chiếc.Được biết, lượng xe ô tô điện do Hyundai bán ra tăng mạnh từ năm 2021 khi dòng xe Ioniq 5 chính thức ra mắt. Doanh số xe ô tô điện từ 6.988 chiếc trong năm 2020 đã vọt lên 12.565 chiếc trong năm 2021, và tiếp tục tăng lên mức 14.449 chiếc trong năm 2022.Trong nửa cuối năm nay, hãng Hyundai dự kiến sẽ củng cố vị thế trong thị trường xe ô tô điện tại Anh bằng dòng xe Ioniq 5, 6 và The all-new KONA Electric.Mặt khác, dòng xe ô tô điện đầu tiên Ioniq 5 của Hyundai đã được giới truyền thông Anh phong cho danh hiệu "Xe ô tô của năm tại Anh năm 2022". Ioniq 6 cũng được nhận giải thưởng "Xe Sedan (xe khung gầm liền khối) của năm" thuộc giải thưởng "The GQ Car Awards 2023" của tạp chí Anh GQ vào đầu năm nay.