Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật nhóm họp tại Jakarta

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố Ngoại trưởng Park Jin và hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là Antony Blinken và Hayashi Yoshimasa sẽ nhóm họp ba bên tại Jakarta (Indonesia) vào tối ngày 14/7, nhân tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông nam Á (ASEAN).Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật lần này được tổ chức chỉ hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 sử dụng nhiêu liệu rắn. Do vậy, Ngoại trưởng ba nước được cho là sẽ thảo luận về phương án phối hợp nhằm răn đe Bình Nhưỡng.Có khả năng Bộ trưởng ba nước sẽ thảo luận về phương án cấm vận đơn phương với Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh Hội đồng bảo an Liên hợp quốc không thể thông qua được biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng do quỹ đạo chiến tranh lạnh mới hiện nay.Mặt khác, cũng trong chiều tối ngày 14/7, Bộ trưởng Park sẽ có cuộc hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị, tìm kiếm phương án cải thiện quan hệ Hàn-Trung đang bị đóng băng nhanh chóng sau vụ phát ngôn tranh cãi của Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh. Ông Vương Nghị tham dự cuộc họp lần này thay cho Ngoại trưởng Tần Cương, người không thể có mặt do lý do sức khỏe.Hai bên được cho là sẽ nhấn mạnh về việc phải cùng nỗ lực phát triển quan hệ Hàn-Trung một cách lành mạnh, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi.