Một người mất tích, một người bị thương do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương của Hàn Quốc công bố tính đến 11 giờ trưa ngày 11/7, đã có một người bị mất tích, một người bị thương do đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 9/7.Một phụ nữ ngoài 60 tuổi ở thành phố Busan đã bị dòng nước siết cuốn đi vào chiều ngày 11/7 và hiện vẫn đang mất tích. Một người dân ở tỉnh Nam Jeolla bị thương do mặt đường bị cuốn trôi vào rạng sáng ngày 13/7.Tổng cộng có 136 người dân thuộc 67 hộ gia đình ở 6 tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Seoul, thành phố Busan, Gwangju phải sơ tán để tránh thiệt hại do mưa lớn. Hiện vẫn còn 105 người chưa thể về nhà.Mưa lớn cũng gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Cụ thể, 7 căn nhà bị ngập nước, 10 xe bị chìm trong nước. Tổng cộng cả nước có 59 đoạn đường bị hư hại hoặc nước cuốn trôi mặt đường. Hơn 700 hộ dân bị cắt điện. 245ha diện tích đất canh tác nông nghiệp bị thiệt hại.Mưa lớn đã khiến 96 tuyến tàu thủy chở khách và 34 chuyến bay bị hủy. 15 công viên quốc gia phải đóng cửa 407 cung đường thăm quan.Từ 8 giờ 30 phút tối ngày 13/7, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã nâng cảnh báo ngập lụt lên mức cao nhất là "nghiêm trọng", duy trì trạng thái đối phó mức độ ba, cũng là mức độ cao nhất.