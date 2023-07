40 người thiệt mạng, 9 người mất tích trong các trận mưa lớn tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 17/7 công bố, tính đến 1h chiều cùng ngày, đã có 40 người thiệt mạng, 9 người mất tích, 34 người bị thương do các trận mưa lớn trên toàn quốc.Xét theo từng địa phương, tỉnh Bắc Gyeongsang (có huyện Yecheon là khu vực bị sạt lở) gặp thiệt hại về người nặng nề nhất với 27 người tử vong hoặc mất tích, 17 người bị thương.Tại tỉnh Bắc Chungcheong, nơi xảy ra tai nạn ngập nước ở đường hầm Gungpyeong (xã Osong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju), số người thiệt mạng được công bố chính thức là 16 người.Ngoài ra, số người dân được đưa đi sơ tán khẩn cấp để phòng tránh thiệt hại do mưa và sạt lở tăng liên tục và hiện đã vượt qua ngưỡng 10.000 người.Tính đến thời điểm đã cập nhật như trên, tại 112 huyện, quận, thành phố trên khắp Hàn Quốc có khoảng 10.600 người thuộc 6.200 hộ gia đình đã tạm thời sơ tán, trong đó có khoảng 5.500 người vẫn chưa được trở về nhà.Cùng với đó, thiệt hại về tài sản cũng đang trên đà leo thang. Tính đến cùng thời điểm, có khoảng 190 căn nhà bị ngập hoặc bị phá hủy hoàn toàn, 6 chiếc thuyền đánh cá, khoảng 60 chiếc xe hơi bị chìm trong biển nước. Có khoảng 630 cơ sở hạ tầng công cộng như cầu đường, đê điều, tường ngăn sạt lở bị cuốn trôi hoặc bị hư hại.Không những thế, người dân Hàn Quốc còn chịu cảnh mất điện do mưa lớn, trong đó có khoảng 28.000 hộ gia đình gặp khó khăn vì bị mất điện. Tỷ lệ phục hồi phát điện tính đến thời điểm nêu trên là 99,6%, song có 100 hộ gia đình tại huyện Yecheon, 13 hộ tại thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong, vẫn chưa có điện.Mặt khác, những trận mưa lớn cũng trút thêm gánh nặng cho nông dân khi có 26.000 ha đất canh tác bị cuốn trôi hoặc chìm trong biển nước, 579.000 gia súc như gà và vịt bị chết.Tính đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết có 38 di sản văn hóa gặp nhiều thiệt hại vừa và nhỏ do trận mưa vừa qua.Được biết, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đã quyết định sẽ phái cử gấp nhóm viện trợ đặc biệt đến các khu vực chịu thiệt hại để giúp đối phó với tai nạn.