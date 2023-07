Giấy phép lái xe quốc tế của Hàn Quốc sẽ có hiệu lực tại Việt nam từ ngày 23/7

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 16/7 cho biết "Hiệp định Hàn-Việt về việc song phương công nhận giấp phép lái xe quốc tế" được hai bên ký kết vào ngày 23/6 vừa qua sẽ có hiệu lực từ ngày 23/7.Theo hiệp định này, người dân Hàn Quốc sở hữu giấy phép lái xe quốc tế sẽ có thể tự do lái xe tại Việt Nam trong vòng một năm tính từ ngày cấp.Cơ quan Cảnh sát quốc gia nhận định sẽ có trên 4,3 triệu công dân Hàn Quốc có thể lái xe tại Việt Nam với tấm bằng lái xe quốc tế.Người dân có thể đăng ký cấp bằng lái xe quốc tế trực tuyến hoặc trực tiếp tại các trung tâm sát hạch lái xe trên toàn quốc, các Sở Cảnh sát, trung tâm cấp bằng lái xe quốc tế ở sân bay Incheon và Gimpo với hiệu lực một năm kể từ ngày cấp.Trong thời gian qua, Hàn Quốc cho phép người sở hữu giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp có thể lái xe tại Hàn Quốc căn cứ theo Điều 96 Luật giao thông đường bộ, nhưng phía Việt Nam lại chưa công nhận bằng lái xe quốc tế của Hàn Quốc.Hàn Quốc là nước tham gia Công ước Geneva về giao thông đường bộ (1949) do 101 quốc gia phê chuẩn, và công nhận giấy phép lái xe quốc tế của các nước tham gia Công ước Vienna về giao thông đường bộ (1968). Tuy nhiên, Việt Nam lại chỉ công nhận giấy phép lái xe của các nước tham gia Công ước Vienna, bao gồm 86 quốc gia phê chuẩn.Từ năm 2019, Chính phủ Hàn Quốc liên tục đề nghị Việt Nam ký kết Hiệp định công nhận song phương giấy phép lái xe quốc tế, và cuối cùng đã ký kết thành công nhân chuyến thăm chínhh thức cấp Nhà nước Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk-yeol ngày 23/6.