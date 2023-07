Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật đưa ra tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/7 đã nhóm họp song phương sau khoảng một năm, và thảo luận về phương án phát triển mối quan hệ Hàn-Trung.Trong cuộc họp kéo dài 45 phút, hai bên đã nhất trí sẽ tập trung và nỗ lực để giúp mối quan hệ song phương thêm chín muồi, cũng như sẽ tăng cường trao đổi ý kiến các cấp về vấn đề Bắc Triều Tiên.Được biết, đại diện Seoul và Bắc Kinh cũng đề cập đến phát ngôn gây tranh cãi và kích động mâu thuẫn Hàn-Trung gần đây của Đại sứ Trung Quốc Hình Hải Minh.Mặt khác, Ngoại trưởng Park ngày 14/7 đã cùng hai người đồng cấp Mỹ và Nhật là Antony Blinken và Hayashi Yoshimasa đưa ra tuyên bố chung sau cuộc họp ba bên, chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hai ngày trước đó của Bắc Triều Tiên.Trong tuyên bố chung này, quan chức ba nước đã nhận định vụ phóng tên lửa này đã vi phạm rõ ràng nhiều điều khoản trong nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cam kết sẽ thắt chặt hợp tác về an ninh hơn nữa để ứng phó một cách có hiệu quả trước những động thái đe dọa bằng hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Thêm vào đó, Seoul, Washington và Tokyo cũng dự kiến sẽ thêm các quy chế nhằm ngăn chặn hoạt động tấn công mạng bất hợp pháp mang mục đích kiếm ngoại tệ của miền Bắc.Bên cạnh đó, tuyên bố chung của Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về các vụ phóng tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Đây là tuyên bố được đưa ra sau nhiều cuộc họp liên tục diễn ra trong vòng hai ngày từ ngày 13/7, bao gồm Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF).Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN (ARF) là nhóm thảo luận an ninh đa phương trong khu vực duy nhất mà Bình Nhưỡng tham gia. Tuy nhiên, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại ASEAN An Kwang-il, người đại diện miền Bắc tham gia ARF lần này thay cho Ngoại trưởng Choe Son-hui, đã không đưa ra câu trả lời nào cho các câu hỏi của giới báo chí.Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong đã ra tuyên bố hôm 14/7, khẳng định vụ phóng tên lửa ICBM của nước này là hành động phòng thủ chính đáng và cảnh cáo Washington sẽ trả giá đắt vì dám "động vào" Bình Nhưỡng.