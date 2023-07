Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ đạo ban ngành Chính phủ dốc toàn lực đối phó với thiệt hại mưa lớn

Photo : YONHAP News

Chỉ ba tiếng sau khi về nước từ chuyến công du châu Âu, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã trực tiếp chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương.Tổng thống lấy làm đau xót và cầu mong những nạn nhân thiệt mạng do mưa lớn được yên nghỉ, đồng thời chỉ thị các cơ quan Chính phủ phải dốc toàn lực để đối phó, cứu hộ nhanh chóng.Ông Yoon nhấn mạnh tất cả các ban ngành Chính phủ phải nhận thức rõ tình hình nghiêm trọng hiện nay, huy động mọi nguồn lực khả dụng để cứu hộ, khắc phục thiệt hại, trong đó bao gồm cả quân đội, cảnh sát.Đặc biệt, Tổng thống chỉ ra rằng công tác quản lý sạt lở đất yếu kém đã dẫn tới tình hình thương vong lớn, nhấn mạnh phải đối phó sự cố một cách chủ động. Các biện pháp chủ động như sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, chặn đường ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt chính là nguyên tắc cơ bản để tránh thương vong về người.Tổng thống cũng chỉ đạo phải nhanh chóng hỗ trợ cho các khu vực bị thiệt hại nặng nề, huy động mọi phương tiện chính sách, bao gồm cả việc tuyên bố Khu vực thảm họa đặc biệt.Khu vực thảm họa đặc biệt là khu vực được Tổng thống ban bố sau khi được chính quyền địa phương và Chính phủ trung ương điều tra và thẩm định quy mô thiệt hại do thiên tai, sự cố quy mô lớn. Địa phương được tuyên bố là Khu vực thảm họa đặc biệt sẽ được hỗ trợ ngân sách khắc phục thiệt hại, miễn giảm các loại thuế.Trong bối cảnh mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong ngày 18/7, Tổng thống yêu cầu giới công chức phải thay đổi tâm thế bị động trước thiên tai, chủ động đối phó thay vì chỉ coi đây là một hiện tượng bất thường bất khả kháng.