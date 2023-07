Dân số Seoul giảm 7,5% trong vòng 10 năm

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 17/7 công bố tính tới cuối năm ngoái, dân số Seoul đạt 9.428.375 người.Căn cứ theo dữ liệu tình hình dân số đăng ký chứng minh thư do Bộ Hành chính và an toàn quản lý, 18,3% trên tổng số 51.439.038 dân số Hàn Quốc có địa điểm cư trú tại Seoul, đồng nghĩa với việc cứ 6 người dân Hàn Quốc lại có một người đang sống tại thủ đô. Đây là một điều dễ hiểu vì Seoul là trung tâm kinh tế của cả nước.Tuy nhiên, dân số Seoul đang có chiều hướng giảm dần, từng đạt 10.195.318 người vào năm 2012, năm 2016 lần đầu tiên giảm xuống dưới 10 triệu dân, chỉ còn 9.928.372 người, và sau đó vẫn tiếp tục đi xuống.So với 10 năm trước, dân số thủ đô trong năm ngoái đã giảm 766.946 người. So sánh với tỷ lệ tăng giảm dân số của 17 tỉnh, thành, thủ đô Seoul đứng đầu về tỷ lệ giảm với 7,5%. Các địa phương khác như thành phố Busan giảm 6,2%, Daegu giảm 5,7%, tỉnh Bắc Jeolla giảm 5,5%, thành phố Daejeon giảm 5,1%.Tuy nhiên, tổng dân số của thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi lại tăng 852.520 người (3,4%), từ 25,13 triệu dân lên 25,98 triệu dân, trong vòng 10 năm.Điều này cho thấy mặc dù dân số tại Seoul giảm, nhưng nếu xét tổng thể dân số cả khu vực lân cận thủ đô vẫn tăng, cho thấy tình trạng dân số tập trung tại khu vực vùng thủ đô vẫn đang tiếp diễn. Trên thực tế, dân số tỉnh Gyeonggi đã tăng 12,4%, thành phố Incheon tăng 4,3% trong vòng 10 năm qua, có nghĩa là dân số ở thủ đô Seoul đã di chuyển sang hai địa phương lân cận.Phần lớn ý kiến chuyên gia phân tích rằng do việc làm tập trung chủ yếu tại Seoul đã kéo giá nhà tại thủ đô tăng cao nên khả năng cao nhiều người sống ở Seoul phải lựa chọn chuyển tới tại các khu vực lân cận có giá nhà hợp lý hơn, tức sự sụt giảm dân số ở thủ đô là do gánh nặng giá nhà.Theo số liệu phân tích tình hình sở hữu nhà ở do Cục Thống kê quốc gia công bố gần đây, tỷ lệ sở hữu nhà ở của hộ gia đình có chủ hộ là người đang làm công ăn lương ở thủ đô Seoul chỉ đạt 47,9%, thấp nhất trong số 17 tỉnh, thành cả nước và là địa phương duy nhất dưới 50%, trong khi tỷ lệ này ở thành phố Ulsan là 66,9%, tỉnh Nam Gyeongsang là 63,8%. Điều này cho thấy người làm công ăn lương ở thủ đô Seoul gặp khó khăn như thế nào khi mua nhà.