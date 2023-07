Seoul một lần nữa đề nghị Bình Nhưỡng thông báo trước khi xả lũ

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 17/7, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Koo Byung-sam cho biết trong tháng trước, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức đề nghị Bắc Triều Tiên thông báo với Seoul trước khi xả đập chứa nước nhằm phòng ngừa thiệt hại do lũ lụt tại khu vực biên giới vào mùa mưa. Lần này, Chính phủ một lần nữa yêu cầu miền Bắc có "biện pháp thể hiện thành ý", không để xảy ra thiệt hại do không thông báo trước khi xả lũ.Người phát ngôn Koo cho biết yêu cầu trên được áp dụng với tất cả đập trên các con sông chung theo thông lệ quốc tế, nhưng nhấn mạnh hơn đối với đập Hwanggang trên sông Imjin, nơi từng xảy ra thiệt hại về người do miền Bắc xả lũ mà không thông báo trước vào năm 2009.Chính phủ Hàn Quốc đang giám sát chặt chẽ lượng mưa tại khu vực biên giới liên Triều, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan hữu quan và nỗ lực hết sức để phòng ngừa thiệt hại.Sau khi Bắc Triều Tiên đơn phương cắt đứt đường dây liên lạc liên Triều, Bộ Thống nhất đã không thể gửi điện cho phía miền Bắc. Do vậy từ cuối tháng 6, Bộ Thống nhất đã thông qua truyền thông đề nghị miền Bắc thông báo trước khi xả lũ, nhưng nước này hiện vẫn không có phản ứng gì.