Tổng thống Ukraine đánh giá chuyến thăm Kiev của lãnh đạo Hàn Quốc là sự đảm bảo an ninh chung quan trọng

Photo : KBS News

Trên trang Twitter cá nhân ngày 16/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá chuyến thăm Kiev bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 15/7 là một chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, là một sự đảm bảo quan trọng cho hợp tác và an ninh chung giữa hai nước.Ông Zelensky bày tỏ cảm ơn Tổng thống Hàn Quốc cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee về sự đàm phán, trao đổi và nỗ lực chung với Kiev nhằm cứu sống người dân Ukraine cũng như toàn thể nhân loại.Trước đó, ngay sau cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Yoon Suk-yeol, ông Zelensky đã viết trên mạng xã hội rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến trật tự quốc tế và cuộc sống bình thường, an toàn của người dân.Các nghị sự được trao đổi bao gồm vấn đề đưa công dân Ukraine hồi hương sau chiến sự, thực hiện sáng kiến "Công thức Hòa bình" về điều kiện chấm dứt chiến tranh, tổ chức hội đàm thượng đỉnh hòa bình toàn cầu, hợp tác kinh tế và an ninh năng lượng, lương thực.Tổng thống Ukraine bày tỏ tin tưởng rằng vị thế của cả Ukraine và Hàn Quốc trong cộng đồng quốc tế sẽ được nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.