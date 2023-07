Số người thiệt mạng và mất tích do mưa lớn tại Hàn Quốc tiếp tục tăng lên 50 người

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 18/7 cho biết, tính đến 12 giờ chiều cùng ngày, đã có 41 người thiệt mạng, 9 người mất tích và 35 người bị thương do các trận mưa lớn trên toàn quốc. Đây là con số thiệt mạng và mất tích cao kỷ lục trong vòng 12 năm qua, kể từ sau năm 2011 với 78 người.Xét theo các địa phương, tỉnh Bắc Gyeongsang và tỉnh Chungcheong chịu thiệt hại về người nặng nề nhất.Cụ thể, tại tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi có sạt lở, số người tử vong hoặc mất tích là 27 người, số người bị thương là 17 người. Theo tin tức vừa cập nhật vào 12 giờ chiều cùng ngày, có thêm một người chết tại huyện Yecheon, tuy nhiên chưa được cập nhật vào số liệu.Tỉnh Bắc Chungcheong có 17 người thiệt mạng, 14 người bị thương do vụ tai nạn ngập nước ở đường hầm Gungpyeong (xã Osong, quận Heungdeok, thành phố Cheongju). Bên cạnh đó cũng có thêm người chết tại tỉnh Nam Chungcheong và thành phố Sejong.Tính đến thời điểm đã cập nhật như trên, tại 123 quận, huyện, thành phố, có 8.005 hộ gia đình, 12.709 người dân phải sơ tán khẩn cấp. Thiệt hại về tài sản cũng nghiêm trọng với 320 căn nhà bị ngập nước hoặc bị phá hủy, 6 chiếc thuyền đánh cá và 60 chiếc xe bị chìm trong biển nước. 912 cơ sở hạ tầng công cộng như cầu đường, đê điều, tường ngăn sạt lở bị cuốn trôi hoặc bị hư hại.Thiệt hại về nông sản cũng tiếp tục gia tăng. Tính đến 12 giờ chiều ngày 18/7, đã có tổng cộng khoảng 30.000 ha đất canh tác bị cuốn trôi hoặc chìm trong biển nước; 580.000 loài gia súc, gia cầm như bò, gà, lợn bị chết.