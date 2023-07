KORAIL tạm dừng một số tuyến đường sắt chỉ sau chưa đầy một ngày nối lại vận hành

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) vào 4 giờ chiều ngày 17/7 đã tạm thời ngừng vận hành các tuyến đường sắt, sau khi vừa mở lại một số tuyến vào cùng ngày.Đó là bởi khoảng 2 giờ rưỡi chiều cùng ngày, cơ quan này đã phát hiện do một số nền đường dọc theo đường ray đã bị cuốn trôi khi đang tiến hành kiểm tra đoạn đường ray từ ga Bugang đến ga Naepan, thuộc tuyến Gyeongbu (nối Seoul với Busan) ở thành phố Sejong. Đa số các đoạn đường ray khác cũng được nhận định là không vững chắc.Các tuyến tàu điện xuyên vùng thủ đô và lân cận có thể sẽ chạy chậm hơn, tùy theo tình hình khí tượng và tình trạng đường ray, thời gian tàu đến hoặc đi sẽ có thể bị trễ hơn thông thường.KORAIL giải thích tất cả các chuyến tàu sẽ bị trì hoãn hơn nữa vì bị dồn thời gian di chuyển chậm tùy vào tình hình khí tượng và đường ray. Cụ thể, các tuyến tàu KTX Gyeongbu và tuyến tàu Honam (từ Seoul đến vùng Jeolla) lần lượt bị trì hoãn trên 30 phút và 40 phút.Toàn bộ tuyến tàu cao tốc SRT đang hoạt động bình thường, song tính đến 11 giờ sáng, 31 con tàu bị trì trệ do phải chạy chậm tại một số đoạn đường.Bên cạnh đó, một số đoạn tàu cao tốc KTX cũng đang tiếp tục bị ngừng hoạt động.KORAIL dự kiến sẽ nối lại các chuyến tàu sau khi sửa chữa thiết bị, đường ray, và xác nhận tính an toàn của từng tuyến đường. Người dân sử dụng tàu có thể theo dõi tình hình vận hành thông qua dịch vụ nhận tin nhắn từ KORAIL, xem trên trang chủ hoặc gọi điện đến tổng đài.