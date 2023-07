Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ nhóm họp lần đầu tại Seoul

Photo : YONHAP News

Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ (NCG), một cơ chế thảo luận về răn đe mở rộng đối phó với hạt nhân Bắc Triều Tiên, đã có cuộc họp đầu tiên vào ngày 18/7 tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ở quận Yongsan, Seoul.Cuộc họp do Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo và Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ (NSC) Kurt Campbell đồng chủ trì. Được biết, hai bên đã thảo luận về phương án chia sẻ thông tin nguồn lực chiến đấu hạt nhân của Mỹ, hoạch định, triển khai và tập trận chung.Tổng thống Yoon Suk-yeol đã ghé qua địa điểm tổ chức cuộc họp để khích lệ phái đoàn đại diện hai nước, nhấn mạnh Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ phải đối phó một cách chặt chẽ với mối uy hiếp hạt nhân, tên lửa ngày một tăng cao từ miền Bắc thông qua việc tăng cường năng lực răn đe mở rộng.Tổng thống nhắc lại lời phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 4, rằng việc tấn công bằng vũ khí hạt nhân đồng nghĩa với dấu chấm hết cho chính quyền miền Bắc. Seoul và Washington phải tăng cường năng lực răn đe mở rộng dựa trên mối quan hệ đồng minh nền tảng hạt nhân, khiến Bình Nhưỡng không dám sử dụng hạt nhân.Tại cuộc họp Nội các cùng ngày, Tổng thống Yoon Suk-yeol cũng nhấn mạnh NCG sẽ là xuất phát điểm quan trọng để hai nước xây dựng một cơ chế răn đe mở rộng quyết liệt và hiệu quả. Seoul sẽ nỗ lực để chặn đứng mọi mối uy hiếp hạt nhân và tên lửa Bình Nhưỡng dựa trên quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã được nâng cấp trên nền tảng hạt nhân.Trong bài phỏng vấn với truyền hình trước đó, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong cho biết trong cuộc họp đầu tiên, Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ sẽ thảo luận cụ thể từ việc lên kế hoạch răn đe mở rộng chung, triển khai thực hiện, tập huấn chung, cho tới việc thiết lập các kênh trao đổi răn đe mở rộng, bao gồm cả trao đổi cấp thượng đỉnh, khi xảy ra tình hình nguy cấp.Trong thời gian tới, Nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ sẽ nhóm họp 4 lần một năm, đích thân Tổng thống hai nước sẽ xem xét kết quả của cơ chế thảo luận này.