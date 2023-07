Tổng thống chỉ thị xóa bỏ các khoản trợ cấp cartel, dùng làm ngân sách khắc phục thiệt hại mưa lớn

Photo : YONHAP News

Trong ngày 18/7, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chủ trì cuộc họp Nội các trong trang phục dân phòng màu xanh lá. Ông Yoon lấy làm tiếc về thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua, đồng thời cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại, hỗ trợ một cách nhanh chóng như công bố Khu vực thảm họa đặc biệt.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh xóa bỏ toàn bộ các "khoản trợ cấp cartel" để huy động nguồn ngân sách cần thiết khắc phục thiệt hại do mưa lớn.Trong kinh tế học, cartel là một thỏa thuận giữa các công ty cạnh tranh để kiểm soát giá hoặc loại trừ các sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh mới trong thị trường; hoặc có thể hiểu là sự phối hợp hành động chung giữa các nhóm chính trị. Bước vào năm cầm quyền thứ hai, Tổng thống Yoon đang đặt ra mục tiêu hàng đầu là loại bỏ "cartel lợi ích" mỗi khi nhấn mạnh về việc cải cách công đoàn lao động, tổ chức dân sự, xã hội công chức.Lần này, ông Yoon chỉ ra rằng người dân sẽ không thể dung thứ việc đồng thuế của mình rơi vào tay cartel lợi ích; chỉ thị phải sửa đổi lại hệ thống quản lý các khoản trợ cấp Nhà nước. Phát biểu trên của Tổng thống mang hàm ý sẽ thu hồi lại các khoản trợ cấp "chảy vào cartel", để sử dụng làm ngân sách khắc phục, hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, từ đó khôi phục lại mục đích ban đầu của tiền thuế.Tổng thống cũng chỉ thị phải thay đổi một cách căn bản hệ thống quản lý thiên tai, sự cố; thiết lập hệ thống giám sát kỹ thuật số trong bối cảnh các hiện tượng khí hậu bất thường đang xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, ông Yoon cũng yêu cầu giới công chức phải luôn đề cao cảnh giác, đối phó một cách chủ động với thiên tai, sự cố.Cũng trong cuộc họp Nội các cùng ngày, ông Yoon đã trình bày về thành quả ngoại giao trong chuyến công du châu Âu kéo dài 8 ngày vừa qua. Tổng thống cũng đã giải thích về lý do kéo dài thời gian công du và bất ngờ thăm Ukraine, đó là để đại diện người dân Hàn Quốc truyền đạt thông điệp về sự đoán kết và hy vọng tới người dân Ukraine.Thông qua cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Ukraine và Ba Lan, ông đã thiết lập được một cơ chế hợp tác ba bên trong việc tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ để các doanh nghiệp trong nước tham gia vào dự án tái thiết Ukraine.Ngoài ra, trong chuyến công du vừa rồi, Tổng thống đã mở rộng được chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác quân sự với các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); chỉ thị các ban ngành hữu quan thực hiện các bước đi tiếp theo nhằm cụ thể hóa những thành quả này.